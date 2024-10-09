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Игра тура в Полтаве. Что смотреть в четверг в Первой лиге
Последние игры тура
Фото: СК Полтава
Завтра сыграют еще два матча одиннадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонс противостояний, которые обещают быть интригующими.
Группа Б
"Полтава" - ЮКСА
10.10.2024. 12:00. Полтава. "Молодежный"
Безусловно, это центральный матч всего тура, ведь встречается первая и вторая команда группы. "Полтава" прошлый тур пропускала и имела больше времени на подготовку. Подопечные Сысенко в нынешнем чемпионате еще не проигрывали и заслуженно лидируют. ЮКСА в субботу сыграла очень яркий матч против "Кудровки". Подопечные Чирикала отыгрались с 1:3, но все же проиграли. Таким образом, это было второе поражение для "крестоносцев" в Первой лиге. Напомним, что в первом круге полтавчане выиграли в Киеве 3:1. Смогут ли гости прервать беспроигрышную серию лидера и сравняться по очкам с "Полтавой"?
"Диназ" - "Кудровка"
10.10.2024. 13:00. "Диназ". Демидов
В прошлом туре "Диназ" во второй раз в сезоне сыграл вничью с "Викторией". В нападении у подопечных Рябоконя ничего не получалось, но в защите сыграли качественно. Таким образом, вышгородцы не проигрывают уже три тура подряд: победа и две ничьи. "Кудровка" порадовала собственных болельщиков победой над ЮКСА – 4:3. Такое количество голов за одну игру "Кудровка" в Первой лиге еще не забивала. Подопечные Баранова не проигрывают пять матчей подряд и уже поднялись на четвертое место. Фаворитом этого матча можно считать гостей, но "Диназ" может навязать свою игру. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол.
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