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Первая лига. Металлист 1925 – Кремень 4:0. Дебютная разгромная победа харьковчан

Первая лига
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Первая лига. Металлист 1925 – Кремень 4:0. Дебютная разгромная победа харьковчан

Фото: ФК Металіст 1925

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Патрика ван Леувена не побеждали в чемпионате уже три тура подряд и это позорные результаты для команды, имеющей такой кадровый потенциал. "Кремень" в прошлом туре не играл и имел больше времени на подготовку. В первом круге команды сыграли вничью 1:1.

Первый тайм прошел здорово для хозяев. Уже на 12-й минуте Моура из-за пределов штрафной шикарным ударом попал в дальний угол – 1:0. Второй тур подряд бразилец забивает яркие мячи. В конце первой половины встречи преимущество харьковчан стало комфортным. Борячук ворвался в штрафную, продавил защитников и мощно пробил в ближний угол – 2:0.

После перерыва по счету уверенно играли харьковчане. На 67-й минуте счет стал разгромным. Удар Литвиненко парировал голкипер, но первым на добивании оказался Имереков - 3:0. На 80-й минуте свой дебютный гол за "Металлист 1925" забил Бугай – 4:0. В итоге, разгромная победа "Металлиста 1925".

Первая лига. Группа Б

"Металлист 1925" - "Кремень" 4:0

Голы: Ари (12), Борячук (35), Имереков (67), Бугай (80)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Савицкий, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк

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Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:43
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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Комментарии 4
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Пан Коцький (Єкабпілс)
09.10.2024 в 17:43
ФРАЗИ безрукого Zольдата "армії ди-ни-ри" жажи з сайту ЮА-ФУТБОЛ: -- Филиппов ты меня приятно удивляешь. Потанцуем зайчонок?? -- смотри мне в глаза солдатик и снимай трусики... -- мечтаю увидеть, что у Шовковского штаны спадут вместе с трусами!!! -- А почему Усик снялся в Playboy Ukraine в трусах?? Не зачёт! -- Вот что делает овертайм после тренировки. Так держать моя Мышка! (про Мудрика)
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:08
Кремень самая слабая команда в Первой Лиге. Так что сильно радовацца этому разгрому я не стал бы..
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Acsakal (Kharkiv)
09.10.2024 в 17:15
Подивимося. Може ліки від ван Леувена вже почали діяти. Принаймні грали всі 90 хвилин.
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жажа_the_best (Харьков)
09.10.2024 в 17:27
следующий матч с ЮКСой покажет прорвало команду или нет..
 
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