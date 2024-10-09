Первая лига. Металлист 1925 – Кремень 4:0. Дебютная разгромная победа харьковчан

Подопечные Патрика ван Леувена не побеждали в чемпионате уже три тура подряд и это позорные результаты для команды, имеющей такой кадровый потенциал. "Кремень" в прошлом туре не играл и имел больше времени на подготовку. В первом круге команды сыграли вничью 1:1.

Первый тайм прошел здорово для хозяев. Уже на 12-й минуте Моура из-за пределов штрафной шикарным ударом попал в дальний угол – 1:0. Второй тур подряд бразилец забивает яркие мячи. В конце первой половины встречи преимущество харьковчан стало комфортным. Борячук ворвался в штрафную, продавил защитников и мощно пробил в ближний угол – 2:0.

После перерыва по счету уверенно играли харьковчане. На 67-й минуте счет стал разгромным. Удар Литвиненко парировал голкипер, но первым на добивании оказался Имереков - 3:0. На 80-й минуте свой дебютный гол за "Металлист 1925" забил Бугай – 4:0. В итоге, разгромная победа "Металлиста 1925".

Первая лига. Группа Б

"Металлист 1925" - "Кремень" 4:0

Голы: Ари (12), Борячук (35), Имереков (67), Бугай (80)

"Металлист 1925": Варакута - Пасич, Имереков, Снурницын, Кравец, Мафвента, Ари, Чурко, Юрченко, Борячук, Бугай

"Кремень": Оксененко - Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Савицкий, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк