Ван Леувен - о разгроме над Кремнем: Положительный момент для клуба и команды

Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен прокомментировал победу над "Кремнем" (4:0) в матче 11-го тура Первой лиги группы Б.

- Мы хорошо начали игру, было несколько хороших атак. Затем Ари Моура открыл счет, после этого было несколько качественных выходов в атаку, хотя соперник тоже имел один неплохой шанс, который, фактически, был единственным за весь матч. Затем мы забили второй гол и видно было по игрокам, что есть "воздух" играть дальше и забивать еще. Мы забили хорошие четыре гола и должны были еще лучше использовать моменты, лучше выбирать позиции. В общем, с точки зрения организации, мне больше понравился матч прошлого тура, чем сегодняшний поединок, потому что были ошибки в фазе перехода к защите. Положительный момент для клуба и команды, одержали победу со счетом - 4:0, умеем забивать свои моменты.

- Такого счета давно не было, еще до вашего прихода. Этот счет, должен повлиять на команду?

- Да, это должно было случиться раньше, несколько матчей мы сыграли вничью, а должны были побеждать, потому что не аккуратно работали в защите. Сегодня неплохо играла пара Имереков - Снурницын, Пасич с Кравцом тоже, и Червак, который потом вышел на замену. Сегодня была хорошая организация от них, мы не дали много шансов сопернику.

- Какой план на следующие дни, с учетом, что команда пропускает тур?

- Ребята привыкли уже к игровому ритму, поэтому дам им два дня выходных, в субботу у нас тренировка, а в воскресенье товарищеская игра с "Левым Берегом". После чего снова тренировка, выходной и подготовка уже к следующему сопернику, - сказал ван Леувен.