  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. СК Полтава - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СК Полтава - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

СК Полтава - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

СК Полтава - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК ЮКСА

Новина українською

СК "Полтава" в минувшем туре минимально обыграл "Металлист 1925" (1:0), а "ЮКСА" уступила "Кудровке" (3:4).

Полтавский клуб лидирует в таблице Первой лиги группы Б, имея в своем активе 20 очков. Коллектив из Тарасовки занимает 2-е место, набрав 17 пунктов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Игра начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 11-й тур
10 октября 2024 год
СК "Полтава" 12:00 "ЮКСА"
Видеотрансляция - DiviSport

По теме
yellow-arrow
Диназ - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Ван Леувен - о разгроме над Кремнем: Положительный момент для клуба и команды
yellow-arrow
Игра тура в Полтаве. Что смотреть в четверг в Первой лиге
СК Полтава смотреть футбол онлайн ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости