Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СК Полтава - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
СК Полтава - ЮКСА: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК ЮКСА
СК "Полтава" в минувшем туре минимально обыграл "Металлист 1925" (1:0), а "ЮКСА" уступила "Кудровке" (3:4).
Полтавский клуб лидирует в таблице Первой лиги группы Б, имея в своем активе 20 очков. Коллектив из Тарасовки занимает 2-е место, набрав 17 пунктов.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Игра начнется в 12:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.
Первая лига. Группа Б. 11-й тур
10 октября 2024 год
СК "Полтава" 12:00 "ЮКСА"
Видеотрансляция - DiviSport
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина против Грузии, а также другие матчи Лиги наций. Расписание футбола на 7 – 13 октября
- "Будет пересматриваться". Заместитель министра Минобороны - о критическом статусе спортивных клубов
- Тренер сборной Украины по футзалу назвал "подозрительным" один из матчей ЧМ-2024
- Президент Буковины раскрыл самую высокую зарплату в команде
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн