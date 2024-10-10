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Диназ - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига

Диназ - Кудровка: Онлайн видео трансляция матча ⋇ 10.10.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Диназ - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Кудрівка

Новина українською

"Диназ" в минувшем туре расписал ничью с "Викторией" (0:0), а "Кудровка" победила "ЮКСА" (4:3).

Клуб из Вышгорода идет на 7-е месте, коллектив из Черниговской области - на 5-м.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 11-й тур
10 октября 2024 год
"Диназ" 13:00 "Кудровка"
Видеотрансляция - DiviSport

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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