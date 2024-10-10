Диназ - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Диназ" в минувшем туре расписал ничью с "Викторией" (0:0), а "Кудровка" победила "ЮКСА" (4:3).

Клуб из Вышгорода идет на 7-е месте, коллектив из Черниговской области - на 5-м.

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Поединок начнется в 13:00. Прямая трансляция игры будет на YouTube-канале DiviSport.

Первая лига. Группа Б. 11-й тур

10 октября 2024 год

"Диназ" 13:00 "Кудровка"

Видеотрансляция - DiviSport