  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Полтава – ЮКСА 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Полтава – ЮКСА 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время

Первая лига

Центральная игра тура

Первая лига. Полтава – ЮКСА 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время

Фото: ФК ЮКСА

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Полтаве сыграли центральный матч одиннадцатого тура Первой лиги. Первая команда группы Б принимала вторую.Подопечные Владимира Сысенко остаются единственной командой группы без поражений. ЮКСА в прошлом туре дома уступила "Кудровке" - 3:4. Подопечные Дмитрия Чирикала успешнее играют в гостях, одержав три победы в трех матчах.

Ближе к середине первой половины встречи гости открыли счёт. Евдокимов запрессинговал Восконяна и заставил голкипера "Полтавы" ошибиться, а Рамон хладнокровно пробил в дальний угол – 0:1. Такого от голкипера полтавчан никто не ожидал. Отыграться до перерыва хозяева поля не смогли. Матч полностью оправдывал статус центрального. Обе команды были нацелены на ворота, не желали уступать в борьбе.

После перерыва полтавчане играли первым номером, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Максимально надежно и организованно в защите играли "крестоносцы". Подопечные Чирикала сегодня играли максимально прагматично.

Это был явно не самый лучший день для полтавчан, которые не могли создать существенные проблемы сопернику. На 90+3 минуте хозяева спаслись. Стрельцов подавал, но мяч срезался и залетел в ворота – 1:1. В итоге "Полтава" остается единственной командой, которая еще не проигрывала.

Первая лига. Группа Б. Одиннадцатый тур

"Полтава" - ЮКСА 1:1

Голы: Стрельцов (90+3) - Рамон (17)

"Полтава": Восконян – Бужин, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Шаповалов, Галенков, Одарюк, Щербак, Перебора, Вивдич

ЮКСА: Федотов – Махнев, Селин, Синегуб, Зозуля, Сытников, Гоуларт, Дедяев, Рамон, Евдокимов, Венди

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Диназ – Кудровка 0:1. Коллектив из Черниговской области возвращается на третье место
yellow-arrow
Диназ - Кудровка: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
СК Полтава - ЮКСА: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
СК Полтава ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости