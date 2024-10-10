Первая лига. Полтава – ЮКСА 1:1. Хозяева спаслись в компенсированное время

В Полтаве сыграли центральный матч одиннадцатого тура Первой лиги. Первая команда группы Б принимала вторую.Подопечные Владимира Сысенко остаются единственной командой группы без поражений. ЮКСА в прошлом туре дома уступила "Кудровке" - 3:4. Подопечные Дмитрия Чирикала успешнее играют в гостях, одержав три победы в трех матчах.

Ближе к середине первой половины встречи гости открыли счёт. Евдокимов запрессинговал Восконяна и заставил голкипера "Полтавы" ошибиться, а Рамон хладнокровно пробил в дальний угол – 0:1. Такого от голкипера полтавчан никто не ожидал. Отыграться до перерыва хозяева поля не смогли. Матч полностью оправдывал статус центрального. Обе команды были нацелены на ворота, не желали уступать в борьбе.

После перерыва полтавчане играли первым номером, но не могли довести свои атаки до логического завершения. Максимально надежно и организованно в защите играли "крестоносцы". Подопечные Чирикала сегодня играли максимально прагматично.

Это был явно не самый лучший день для полтавчан, которые не могли создать существенные проблемы сопернику. На 90+3 минуте хозяева спаслись. Стрельцов подавал, но мяч срезался и залетел в ворота – 1:1. В итоге "Полтава" остается единственной командой, которая еще не проигрывала.

Первая лига. Группа Б. Одиннадцатый тур

"Полтава" - ЮКСА 1:1

Голы: Стрельцов (90+3) - Рамон (17)

"Полтава": Восконян – Бужин, Подлепич, Мисюра, Коцюмака, Шаповалов, Галенков, Одарюк, Щербак, Перебора, Вивдич

ЮКСА: Федотов – Махнев, Селин, Синегуб, Зозуля, Сытников, Гоуларт, Дедяев, Рамон, Евдокимов, Венди