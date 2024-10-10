Первая лига. Диназ – Кудровка 0:1. Коллектив из Черниговской области возвращается на третье место

Это была уже третья личная встреча этих соперников. В Кубке Украина победила "Кудровка", а в чемпионате игра завершилась вничью. Обе команды подходили к противостоянию в хорошем настроении. "Диназ" три матча подряд не проигрывал, а "Кудровка" – пять.

Уже в дебюте встречи активный прессинг Литовченко заставил ошибиться Волошина и Алексей реализовал выход один на один – 0:1. По счету подопечные Баранова играли уверенно, а вот у вышгородцев почти ничего не получалось в заключительной трети поля. Хозяева контролировали мяч, но моменты они не создавали. Можно вспомнить разве что удар Кулика, но он не попал в ближний угол. 0:1 – итог первой половины встречи.

Сразу после перерыва Соловьев не смог реализовать выход один. Опытный голкипер Антон Яшков парировал удар игрока вышгородцев. В позиционном футболе мало что получалось у хозяев поля, но в этом тоже заслуга защитников "Кудровки". Это был не зрелищный футбол, ведь на первый план выходил результат. Матч так и завершился победой гостей.

Первая лига. Одиннадцатый тур. Группа Б

"Диназ" - "Кудровка" 0:1

Голы: Литовченко (10)

"Диназ": Бандура, Литвинов, Волошин, Романчук, Картушов, Огиря, Черткоев, Соловьев, Чепурненко, Сейтхалилов, Кулик

"Кудровка": Яшков, Мамросенко, Сердюк, Мачелюк, Гагун, Матвеев, Сторчоус, Нехтий, Коркишко, Литовченко, Тузенко