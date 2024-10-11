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Форвард Металлиста 1925: Под руководством ван Леувена интересно тренироваться

Первая лига

Владислав Бугай прокомментировал победный матч против "Кремня"

Форвард Металлиста 1925: Под руководством ван Леувена интересно тренироваться

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Нападающий "Металлиста 1925" Владислав Бугай поделился впечатлениями от матча против "Кремня" (4:0), своем старте в новой команде и работе под руководством Патрика ван Леувена.

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- Как можешь оценить игру, кажется, наконец-то все удавалось команде?

- Я не могу сказать, что нам все удавалось, но самое важное, что мы взяли три зачетных балла, забили четыре гола и сыграли на ноль в обороне. По моему мнению, эта игра придаст уверенности команде для следующих матчей.

- Показалось, что "Кремень" не смог доставить трудностей "Металлисту 1925"?

- У "Кремня" молодая команда, не все в сегодняшнем матче им удавалось. Но они молодцы, я желаю им успехов в будущем.

- Можешь, пожалуйста, вспомнить эпизод с забитым голом? Как рассуждал действовать?

- В той атаке я сначала хотел сыграть левее, отдать пас на Влада Калитвинцева, но потом решил самостоятельно пробить по воротам. Рад, что получился неплохой гол.

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- Как в целом можешь оценить свой стартовый период в "Металлисте 1925"?

- Старт получился плохим, по моему мнению, потому что я долго не мог забить, хотя имел много моментов для этого, а команда много теряла очков в победных матчах. Но, учитывая то упорство, с которым мы работаем, у нас все будет хорошо. Интересно тренироваться под руководством Патрика ван Леувена, квалифицированного тренера, который имеет свое видение футбола и цель, к которой мы все вместе идем, - сказал Бугай.

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Кремень (Кременчуг) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Бугай
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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