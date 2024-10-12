Кризисный Минай будет принимать лидера. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

На этой неделе болельщикам Первой лиги есть что посмотреть. Уже завтра тремя матчами стартует двенадцатый тур. Вашему вниманию анонс противостояний.

Группа А

"Металлист" - "Нива"

13.10.2024. 12:00. Ужгород. "Авангард"

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Ужгороде. Харьковская команда в прошлом туре разгромила "Подолье" (3:0) и закрепилась на четвертом месте. Кадровые потери не помешали подопечным Анищенко выиграть. С наилучшей стороны проявили себя Чидомере и Вернаттус. В том матче футболисты "Металлиста" создали немного моментов, но их реализовали. "Нива" в прошлом туре не играла. Коллектив из Тернополя набрал всего пять очков и занимает восьмое место. "Нива" не может выиграть четыре матча подряд: три поражения и ничья. Может быть, эта неудачная серия прервется в Ужгороде?

"Минай" - "Агробизнес"

13.10.2024. 13:00. "Минай". Минай

У закарпатцев плачевная ситуация. У подопечных Любеновича нет игры и результатов. Безусловно, финансовые проблемы и отсутствие желания тренера работать не могут не влиять на команду. "Минай" в чемпионате не может выиграть семь туров подряд: четыре поражения и три ничьих. В прошлом туре команда из Миная сыграла вничью с кризисным "Прикарпатье" - 0:0. "Агробизнес" продолжает свою победную серию. В чемпионате подопечные Чижевского выиграли уже девять матчей подряд. В среду коллектив из Волочиска минимально переиграл "Буковину" – 1:0. Следует отметить качественную игру команды в защите. Учитывая состояние "Миная", есть все шансы, что победная серия лидера продолжится.

"Буковина" - "Подолье"

13.10.2024. 14:30. "Буковина". Черновцы

Подопечные Валерия Кривенцова два тура подряд выиграть не могут. В среду коллектив из Черновцов минимально уступил "Агробизнесу". В позиционном футболе мало что получалось у футболистов "Буковины". Предпосылки для забитых мячей были, но довести атаки до логического завершения не удалось. "Буковина" все еще остается на третьем месте, но "Металлист" дышит в спину. "Подолье" в прошлом туре разочаровало – 0:3 от "Металлиста". Это была самая плохая игра для подопечных Костышина. Возможно, потери Гемеги и Шаврина сказались. "Подолье" имеет амбиции побороться за топ-4, но отставание уже шесть очков.