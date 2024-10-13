Интригующее противостояние в Киеве, шанс на долгожданную победу для Виктории. Что смотреть в понедельник в Первой лиге

В понедельник сыграют сразу четыре матча двенадцатого тура группы Б в Первой лиге. Вашему вниманию анонс интересных и интригующих противостояний.

Группа Б

"Металлург" - "Кудровка"

14.10.2024. 12.00. Запорожье. "Славутич Арена"

Запорожцы в прошлом туре сыграли вничью с "Викторией" – 0:0. Это была первая игра для Близнюка в качестве главного тренера "Металлурга" в нынешнем сезоне. Запорожцы в защите сыграли качественно, но с атакой существенные проблемы. Очень много работы у нового тренерского штаба. "Металлург" в нынешнем чемпионате забил всего пять голов. "Кудровка" продолжает свою серию без поражений. Под руководством Баранова "Кудровка" еще не проигрывала. Победа над "Диназом" помогла коллективу из Черниговской области вернуться на третье место. Смогут ли запорожцы прервать беспроигрышную серию "Кудровки"?

"Кремень" - "Виктория"

14.10.2024. 13:00. "Машиностроитель". Карловка

"Кремень" в прошлом туре без шансов уступил "Металлисту 1925" - 0:4. Таким образом, подопечные Климовского занимают последнее место. Коллектив из Кременчуга выиграл всего одну игру, а уже шесть проиграл. "Виктория" тоже не радует своими результатами болельщиков. Сумчане пять матчей подряд выиграть не могут: четыре ничьих и поражение. За эти пять матчей "Виктория" забила всего два гола. Вновь появляются существенные проблемы в заключительной трети поля. Напомним, что игру первого круга между этими соперниками перенесли, поэтому они впервые встретятся в этом чемпионате. Победа позволит "Виктории" подняться на четвёртое место.

"Диназ" - "Полтава"

14.10.2024. 14:00. "Диназ". Демидов

По настоящему серьезное испытание ожидает вышгородцев, ведь они будут играть с лидером группы Б. "Диназ" в прошлом туре прервал свою серию из трех матчей без поражений. Подопечные Рябоконя минимально уступили "Кудровке" - 0:1. Для "Полтавы" матч против ЮКСА был очень сложным. Лишь на 90+3 минуте Стрельцов спас подопечных Сысенко от дебютного в чемпионате поражения. В позиционном футболе почти ничего не удавалось у полтавчан, но поражения они все же избежали. Гости считаются явными фаворитами этого противостояния, но не стоит ожидать легкой прогулки. По сравнению с матчем первого круга "Диназ" существенно прибавил.

ЮКСА – "Мариуполь"

14.10.2024. 15:00. Киев. НТК "им. Банникова"

ЮКСА в прошлом туре имела все шансы догнать лидера, но на 90+3 минуте пропустила и упустила победу в "Полтаве". В этом матче подопечные Чирикала отошли от привычной для себя игры и основной акцент сделали на защите. Стоит отметить, что у крестоносцев это неплохо получалось, ведь удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. "Мариуполь" прошлый тур пропускал и можно не сомневаться, что подопечные Красноперова с новыми силами постараются навязать борьбу фавориту. "Мариуполь" продолжает борьбу за топ-4, и им сейчас желательно в каждом матче набирать очки.