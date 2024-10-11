  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Первая лига

Главные новости из мира Первой и Второй лиг

Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 10.10.2024.

Читайте такжеФорвард Металлиста 1925: Под руководством ван Леувена интересно тренироваться

Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.

В выпуске:

  • Первая лига: "Агробизнес" поражает всю футбольную общественность, ничья в Полтаве;
  • Молодежь "Металлиста" почувствовала потенциал, "Металлист 1925" одерживает первую крупную победу;
  • Вторая лига: важность вторых команд для клубов УПЛ.

По теме
yellow-arrow
Тренер Агробизнеса: Нас никто не воспринимал, что мы будем идти без поражений и ничьих
yellow-arrow
Форвард Металлиста 1925: Под руководством ван Леувена интересно тренироваться
yellow-arrow
УАФ аккредитовала еще один украинский стадион для матчей УПЛ
Украина футбольная
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости