Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
Главные новости из мира Первой и Второй лиг
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 10.10.2024.
Гость программы - известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук.
В выпуске:
- Первая лига: "Агробизнес" поражает всю футбольную общественность, ничья в Полтаве;
- Молодежь "Металлиста" почувствовала потенциал, "Металлист 1925" одерживает первую крупную победу;
- Вторая лига: важность вторых команд для клубов УПЛ.
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