  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Тренер Агробизнеса: Нас никто не воспринимал, что мы будем идти без поражений и ничьих
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Агробизнеса: Нас никто не воспринимал, что мы будем идти без поражений и ничьих

Первая лига

Команда выиграла все 9 матчей

Тренер Агробизнеса: Нас никто не воспринимал, что мы будем идти без поражений и ничьих

Фото: ФК Агробізнес

Новина українською

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу над "Буковиной" (1:0) в матче 11-го тура Первой лиги.

Читайте такжеПервая лига. Агробизнес – Буковина 1:0. Девятая подряд победа

"Очень тяжелая игра. Сейчас против лидера, понятно, что и настраиваются по-другому. Нас, наверное, никто не воспринимал, что мы будем идти в таком режиме без поражений и ничьих - все выиграли. Понятно, что сначала, возможно, где-то недооценивали нас, а сейчас, я думаю, что совсем по-другому команды на нас будут настраиваться. А нам каждая игра очень тяжело дается.

Команды плюс-минус одинакового уровня, потому что все выходят, борются, показывают комбинационный футбол. Сказать, что кто-то у нас явный лидер, нельзя, но спасибо ребятам. Самое главное, что мы не пропускаем, всегда находим свой момент, забиваем, ребята терпят до конца, и я за это им большое спасибо.

Второй тайм? Понятно, что "Буковине" надо было отыгрываться. Они освежили фланги. Конечно, преимущество было на их стороне, но наши футболисты сыграли на ноль, значит все правильно сделали", - сказал Чижевский.

Сейчас "Агробизнес" лидирует в турнирной таблице Первой лиги группы А, набрав 27 очков. Отставание от ближайшего преследователя - "Эпицентра", составляет 12 баллов.

По теме
yellow-arrow
Свежий выпуск программы Украина футбольная с Олегом Федорчуком
yellow-arrow
Форвард Металлиста 1925: Под руководством ван Леувена интересно тренироваться
yellow-arrow
УАФ аккредитовала еще один украинский стадион для матчей УПЛ
Александр Чижевский Буковина (Черновцы) Агробизнес (Волочиск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
YouTube-канал Агробізнес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости