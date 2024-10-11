Тренер Агробизнеса: Нас никто не воспринимал, что мы будем идти без поражений и ничьих

Главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский прокомментировал победу над "Буковиной" (1:0) в матче 11-го тура Первой лиги.

"Очень тяжелая игра. Сейчас против лидера, понятно, что и настраиваются по-другому. Нас, наверное, никто не воспринимал, что мы будем идти в таком режиме без поражений и ничьих - все выиграли. Понятно, что сначала, возможно, где-то недооценивали нас, а сейчас, я думаю, что совсем по-другому команды на нас будут настраиваться. А нам каждая игра очень тяжело дается.

Команды плюс-минус одинакового уровня, потому что все выходят, борются, показывают комбинационный футбол. Сказать, что кто-то у нас явный лидер, нельзя, но спасибо ребятам. Самое главное, что мы не пропускаем, всегда находим свой момент, забиваем, ребята терпят до конца, и я за это им большое спасибо.

Второй тайм? Понятно, что "Буковине" надо было отыгрываться. Они освежили фланги. Конечно, преимущество было на их стороне, но наши футболисты сыграли на ноль, значит все правильно сделали", - сказал Чижевский.