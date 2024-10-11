Олег Федорчук: Если Минай останется после зимнего перерыва, это будет очень хорошо

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о положении дел в перволиговском " Минае ".

Напомним, что ранее была информация, что у клуба серьезные финансовые проблемы а главный тренер Желько Любенович публично заявлял, что он готов уйти в отставку, но руководство клуба не хочет его отпускать.

"Мой прогноз, если "Минай" останется после зимнего перерыва, это будет очень хорошо.

Психологически сейчас тренеру, игрокам и болельщикам тяжело смотреть на команду, которая в конце сезона сверкала в УПЛ, а сейчас не является боеспособной.

Будущее "Миная", мне кажется, будет очень неутешительным", - сказал Федорчук.