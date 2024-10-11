"Думаю, у него амбиции на УПЛ и еврокубки", - Олег Федорчук назвал человека, который руководит Металлистом

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о нынешнем положении дел в перволиговском " Металлисте ".

"Все хорошо знают, что "Металлистом" руководит Евгений Красников. Все знают, что у него амбиции не только на Первую лигу, но и на Премьер-лигу, и думаю на еврокубки.

Он держит такую ​​талантливую молодежь, которая играет за юношеские сборные, у него такие дисциплинированные игроки как Мизюк и Федоров. Последние матчи "Металлист" проводит ярче всего. Анищенко на глазах растет как тренер", – сказал Федорчук в программе "Украина футбольная".