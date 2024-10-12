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Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине

Первая лига
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Игроки Эпицентра могли усилить черновицкую команду

Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине

Фото: ФК Епіцентр

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Услуги голкипера Олега Билыка и полузащитника Евгения Запорожца летом предлагали "Буковине", но исполнители не заинтересовали клуб.

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26-летний Билык в июне покинул "Черноморец", где в прошлом сезоне был запасным вратарем. Позже сообщалось, что он может перейти в "Верес". В конце июля Олег подписал контракт с "Эпицентром" и стал основным кипером.

Запорожец не смог пробиться в состав "Оболони". Евгений рассматривал "Буковину" как один из вариантов продолжения карьеры, но также стал игроком "Эпицентра". В настоящее время коллектив из Хмельницкой области занимает второе место в Группе А Первой лиги.

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Буковина (Черновцы) Евгений Запорожец Олег Билык
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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