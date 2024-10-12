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Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине
Игроки Эпицентра могли усилить черновицкую команду
Фото: ФК Епіцентр
Услуги голкипера Олега Билыка и полузащитника Евгения Запорожца летом предлагали "Буковине", но исполнители не заинтересовали клуб.
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26-летний Билык в июне покинул "Черноморец", где в прошлом сезоне был запасным вратарем. Позже сообщалось, что он может перейти в "Верес". В конце июля Олег подписал контракт с "Эпицентром" и стал основным кипером.
Запорожец не смог пробиться в состав "Оболони". Евгений рассматривал "Буковину" как один из вариантов продолжения карьеры, но также стал игроком "Эпицентра". В настоящее время коллектив из Хмельницкой области занимает второе место в Группе А Первой лиги.
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