Экс-футболисты Черноморца и Оболони не подошли Буковине

Услуги голкипера Олега Билыка и полузащитника Евгения Запорожца летом предлагали "Буковине", но исполнители не заинтересовали клуб.

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26-летний Билык в июне покинул "Черноморец", где в прошлом сезоне был запасным вратарем. Позже сообщалось, что он может перейти в "Верес". В конце июля Олег подписал контракт с "Эпицентром" и стал основным кипером.

Запорожец не смог пробиться в состав "Оболони". Евгений рассматривал "Буковину" как один из вариантов продолжения карьеры, но также стал игроком "Эпицентра". В настоящее время коллектив из Хмельницкой области занимает второе место в Группе А Первой лиги.