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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А

Первая лига

Стартует очередной тур

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А

Фото: ФК Буковина

Новина українською

Сегодня сыграют три матча двенадцатого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостояние в Черновцах, где "Буковина" будет принимать "Подолье". Обе команды проиграли в прошлом туре и постараются реабилитироваться перед собственными болельщиками.

Хороший шанс продолжить свою победную серию будет у "Агробизнеса", который будет принимать кризисный "Минай". Напомним, что подопечные Чижевского выиграли все девять матчей.

12:00. "Металлист" - "Нива"

13:00. "Минай" - "Агробизнес"

14:30. "Буковина" - "Подолье"

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
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