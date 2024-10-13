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Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А
Стартует очередной тур
Фото: ФК Буковина
Сегодня сыграют три матча двенадцатого тура Второй лиги сезона 2024/25. Обращаем внимание на противостояние в Черновцах, где "Буковина" будет принимать "Подолье". Обе команды проиграли в прошлом туре и постараются реабилитироваться перед собственными болельщиками.
Хороший шанс продолжить свою победную серию будет у "Агробизнеса", который будет принимать кризисный "Минай". Напомним, что подопечные Чижевского выиграли все девять матчей.
12:00. "Металлист" - "Нива"
13:00. "Минай" - "Агробизнес"
14:30. "Буковина" - "Подолье"
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