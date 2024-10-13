В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)

Журналист Михаил Спиваковский рассказал об уровне зарплат в перволиговой тернопольской "Ниве", которую недавно возглавил известный украинский тренер Юрий Вирт.

По его информации, которую он озвучил в программе YouTube-канала "ТаТоТаке", зарплаты в клубе колеблются в пределах 20-25 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что 50-летний Вирт принял "Ниву" в прошлом месяце. Под его руководством команда пока провела два матча (одна победа, одна ничья). Тернопольский клуб занимает последнюю строчку в группе А (5 очков).