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В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)

Первая лига

Игроки получают уровень оплаты, который называют в Украине средним

В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)

instagram.com/nyvaternopil

Новина українською

Журналист Михаил Спиваковский рассказал об уровне зарплат в перволиговой тернопольской "Ниве", которую недавно возглавил известный украинский тренер Юрий Вирт.

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По его информации, которую он озвучил в программе YouTube-канала "ТаТоТаке", зарплаты в клубе колеблются в пределах 20-25 тысяч гривен в месяц.

Отметим, что 50-летний Вирт принял "Ниву" в прошлом месяце. Под его руководством команда пока провела два матча (одна победа, одна ничья). Тернопольский клуб занимает последнюю строчку в группе А (5 очков).

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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