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В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)
Игроки получают уровень оплаты, который называют в Украине средним
instagram.com/nyvaternopil
Журналист Михаил Спиваковский рассказал об уровне зарплат в перволиговой тернопольской "Ниве", которую недавно возглавил известный украинский тренер Юрий Вирт.
По его информации, которую он озвучил в программе YouTube-канала "ТаТоТаке", зарплаты в клубе колеблются в пределах 20-25 тысяч гривен в месяц.
Отметим, что 50-летний Вирт принял "Ниву" в прошлом месяце. Под его руководством команда пока провела два матча (одна победа, одна ничья). Тернопольский клуб занимает последнюю строчку в группе А (5 очков).
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