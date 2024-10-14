Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б

Сегодня сыграют сразу четыре матча двенадцатого тура группы Б Первой лиги сезона 2024/25. Непростое испытание ожидает "Диназ", который будет играть против "Полтавы". Напомним, что полтавчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Обращаем внимание на противостояние в Киеве, где ЮКСА будет принимать "Мариуполь". Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

12:00. "Металлург" - "Кудровка"

13:00. "Кремень" - "Виктория"

14:00. "Диназ" - "Полтава"

15:00. ЮКСА – "Мариуполь"