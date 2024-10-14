  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б

Первая лига

Насыщенный игровой день

Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б

Фото: СК Полтава

Новина українською

Сегодня сыграют сразу четыре матча двенадцатого тура группы Б Первой лиги сезона 2024/25. Непростое испытание ожидает "Диназ", который будет играть против "Полтавы". Напомним, что полтавчане в нынешнем сезоне еще не проигрывали. Обращаем внимание на противостояние в Киеве, где ЮКСА будет принимать "Мариуполь". Ожидаем интересного и интригующего противостояния.

12:00. "Металлург" - "Кудровка"

13:00. "Кремень" - "Виктория"

14:00. "Диназ" - "Полтава"

15:00. ЮКСА – "Мариуполь"

По теме
yellow-arrow
Мариуполь прекратил сотрудничество с криптобиржей Kyrrex
yellow-arrow
Помощник тренера Металлиста: Ребята начали давать нужный результат. Очки посчитаем в ноябре
yellow-arrow
КМ. Левый Берег - Металлист 1925 2:2. Видео голов и обзор матча
Кремень (Кременчуг) СК Полтава Диназ (Вышгород) Виктория (Сумы) Металлург (Запорожье) ФСК Мариуполь ЮКСА (Тарасовка) ФК Кудровка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Пригода
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости