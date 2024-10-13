Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Клуб Первой лиги не рассматривает возможность трудоустройства Евгения Селезнева
Не будет работать в команде из Тарасовки
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Недавно в UA-Футболе появилась информация, что бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев будет работать в "ЮКСА".
В среду сообщалось, что якобы Евгений Селезнев посетил матч "ЮКСА" против "Кудривки", где общался с президентом клуба о возможном сотрудничестве. Однако, по новой информации, трудоустройство Селезнева не обсуждалось.
Напомним, Евгений Селезнев завершил карьеру в марте 2023 года. Также успел поработать в структуре "Днепра-1", который прекратил свое существование.
Популярное сейчас
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)
- 906-й мяч Роналду. Польша — Португалия 1:3. Видео голов и обзор матча
- "Думаю, у него амбиции на УПЛ и еврокубки", - Олег Федорчук назвал человека, который руководит Металлистом
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек