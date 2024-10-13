  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги не рассматривает возможность трудоустройства Евгения Селезнева
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги не рассматривает возможность трудоустройства Евгения Селезнева

Первая лига

Не будет работать в команде из Тарасовки

Клуб Первой лиги не рассматривает возможность трудоустройства Евгения Селезнева

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Недавно в UA-Футболе появилась информация, что бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев будет работать в "ЮКСА".

В среду сообщалось, что якобы Евгений Селезнев посетил матч "ЮКСА" против "Кудривки", где общался с президентом клуба о возможном сотрудничестве. Однако, по новой информации, трудоустройство Селезнева не обсуждалось.

Напомним, Евгений Селезнев завершил карьеру в марте 2023 года. Также успел поработать в структуре "Днепра-1", который прекратил свое существование.

По теме
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей группы А
yellow-arrow
В ТаТоТаке назвали зарплату футболистов Нивы (Тернополь)
yellow-arrow
Колос сыграл контрольный матч с участником Первой лиги
Евгений Селезнев ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ufua_project
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости