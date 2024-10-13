Клуб Первой лиги не рассматривает возможность трудоустройства Евгения Селезнева

Недавно в UA-Футболе появилась информация, что бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев будет работать в "ЮКСА".

В среду сообщалось, что якобы Евгений Селезнев посетил матч "ЮКСА" против "Кудривки", где общался с президентом клуба о возможном сотрудничестве. Однако, по новой информации, трудоустройство Селезнева не обсуждалось.

Напомним, Евгений Селезнев завершил карьеру в марте 2023 года. Также успел поработать в структуре "Днепра-1", который прекратил свое существование.