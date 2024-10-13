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Первая лига. Металлист – Нива 2:0. Харьковчане уже третьи
Стартовая игра тура
Фото: ФК Нива Тернопіль
Встреча четвертой и восьмой команд группы. Разгромная победа над "Подольем" должна была придать харьковчанам уверенности в собственных силах. "Нива" в прошлом туре не играла. Коллектив из Тернополя с 11 сентября в чемпионате не побеждает.
Гости активно и агрессивно начали встречу и могли быстро открывать счет. Из-за пределов штрафной пробивал Дорошенко, но его удар парировал Рыбак. Также после розыгрыша углового в угол пробивал Галадей, но снова голкипер "Металлиста" сыграл блестяще. У харьковчан с конструктивом в первой половине тайма ощущались проблемы. На 25-й минуте со штрафного в верхний угол пробивал Дорошенко, но Рыбак и на этот раз дотянулся до мяча. Первый тайм завершился без голов.
В начале второго тайма хозяева открыли счет. После розыгрыша углового Федорив на дальней стойке переправил мяч в сетку – 1:0. После перерыва уже не столь активно играли подопечные Вирта. На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Приходько из пределов штрафной пробил в дальний угол и забил свой дебютный гол на профессиональном уровне.
Победа позволила "Металлисту" подняться на третье место.
Первая лига. Группа А. 12-й тур
"Металлист" - "Нива" 2:0
Голы: Федорив (53), Приходько (74)
"Металлист": Рыбак, Мизюк, Федорив, Гомес, Абрамов, Вернаттус, Багачанский, Пидручный, Исаенко, Тепляков, Чидомере
"Нива": Ольховый, Вышинский, Зинь, Слотюк, Мудрый, Козак, Дорошенко, Сидун, Посевкин, Галадей, Ризнык
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