Первая лига. Металлист – Нива 2:0. Харьковчане уже третьи

Встреча четвертой и восьмой команд группы. Разгромная победа над "Подольем" должна была придать харьковчанам уверенности в собственных силах. "Нива" в прошлом туре не играла. Коллектив из Тернополя с 11 сентября в чемпионате не побеждает.

Гости активно и агрессивно начали встречу и могли быстро открывать счет. Из-за пределов штрафной пробивал Дорошенко, но его удар парировал Рыбак. Также после розыгрыша углового в угол пробивал Галадей, но снова голкипер "Металлиста" сыграл блестяще. У харьковчан с конструктивом в первой половине тайма ощущались проблемы. На 25-й минуте со штрафного в верхний угол пробивал Дорошенко, но Рыбак и на этот раз дотянулся до мяча. Первый тайм завершился без голов.

В начале второго тайма хозяева открыли счет. После розыгрыша углового Федорив на дальней стойке переправил мяч в сетку – 1:0. После перерыва уже не столь активно играли подопечные Вирта. На 74-й минуте все вопросы о победителе были сняты. Приходько из пределов штрафной пробил в дальний угол и забил свой дебютный гол на профессиональном уровне.

Победа позволила "Металлисту" подняться на третье место.

Первая лига. Группа А. 12-й тур

"Металлист" - "Нива" 2:0

Голы: Федорив (53), Приходько (74)

"Металлист": Рыбак, Мизюк, Федорив, Гомес, Абрамов, Вернаттус, Багачанский, Пидручный, Исаенко, Тепляков, Чидомере

"Нива": Ольховый, Вышинский, Зинь, Слотюк, Мудрый, Козак, Дорошенко, Сидун, Посевкин, Галадей, Ризнык