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Первая лига. Минай – Агробизнес 3:1. Победная серия лидера прерывается
Хозяева удивили
Фото: ФК Агробізнес
В гости к "Минаю" приехал лидер группы А, который в нынешнем сезоне очков еще не терял. "Минай" последний раз побеждал еще во втором туре. Без слез на игру подопечных Любеновича в последних матчах сложно смотреть.
Неожиданно хозяева поля уже на 16-й минуте смогли открыть счет. Рязанцев отдал в штрафную на Ременяка, который с разворота пробил и мяч с рикошетом залетел в ворота – 1:0. Вряд ли такого ожидал лидер группы. За счет желания и самоотдачи закарпатцы добились своего. В конце первого тайма подопечные Любеновича увеличили свое преимущество. Рязанцев метров с 18-ти мощно пробил в угол ворот – 2:0.
Во второй половине встречи гости стремились поскорее забить, но им это не удалось. Мог снимать все вопросы о победителе Вишневский, но спас свою команду Пидкивка. На 71-й минуте хозяева добились своего. Матюшенко прострелил, а Ременяк переправил мяч в дальний угол – 3:0. Такого "Миная" в этом чемпионате мы еще не видели. Гости все-таки мяч престижа забили. Отличился Дмитрий Касимов – 3:1.
Таким образом, победная серия "Агробизнеса" прерывается.
Первая лига. Группа А. 12-й тур
"Минай" - "Агробизнес" 3:1
Голы: Ременяк (16, 71), Рязанцев (42) - Касимов (77)
"Минай": Росул – Дмитрук, Дворовенко, Чуев, Прокопчук, Рожко, Прихна, Матюшенко, Вишневский, Ременяк, Рязанцев
"Агробизнес": Пидкивка - Гаврушко, Сидоренко, Билый, Лень, Фомин, Теплый, Толочко, Касимов, Кузьмин, Войтиховский
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