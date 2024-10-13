Первая лига. Буковина – Подолье 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Поединок третьей и седьмой команд группы."Подолье" в последний раз побеждало в гостях в Первой лиге еще 24 ноября 2023 года и именно с "Буковиной". Однако сейчас подопечные Костышина находятся явно не в лучшей форме. Отметим, что в стартовый состав гостей сегодня вернулся Гемега.

В первом тайме темп был достаточно медленным. Хозяева больше играли первым номером, но позиционный футбол – это не их сильная сторона. На перерыв соперники ушли без голов. В начале второго тайма коллектив из Черновцов открыл счет. После розыгрыша углового свой дебютный гол за "Буковину" забил Никита Безуглый – 1:0. По счету подопечные Кривенцова играли уверенно.

В позиционном футболе у ​​"Подолья" ничего не получалось. Отсутствие опытного нападающего Шаврина также сказывалось. Однако на 72-й минуте гости все же смогли забить. После подачи с углового пробивал Пасичнык и мяч от Безуглого залетел в ворота – 1:1. Игра так и завершилась вничью.

Первая лига. Группа А. 12-й тур

"Буковина" - "Подолье" 1:1

Голы: Безуглый (49, 72 автогол)

"Подолье": Непогодов, Чушенко, Шкиндер, Веремиенко, Симинин, Савченко, Корешков, Оробец, Снижко, Гемега, Каранга

"Буковина": Каневцев, Безуглый, Андрейчук, Бойчук, Гончарук, Килевый, Кольцов, Лопыренок, Морговский, Хамелюк, Шинкаренко