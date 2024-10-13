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Наконец-то победа. Минай выиграл впервые за 2 месяца

Первая лига

Первая победа с 16 августа

Наконец-то победа. Минай выиграл впервые за 2 месяца

Фото: ФК Минай

Новина українською

Сегодня "Минай" неожиданно выиграл "Агробизнес" со счетом 3:1. Эта победа закарпатской команды прервала серию из 8 матчей без побед - 5 поражений и 3 ничьи.

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Кроме того, что подопечные Любеновича прервали свою серию неудач, они также оборвали победный путь "Агробизнеса", ведь сегодняшней победой "Агробизнес" потерпел первое поражение в Первой лиге, если не считать 0:1 от "Николаева" в Кубке Украины.

Напомним, после 9 сыгранных матчей у закарпатского клуба 9 очков и пятое место среди 8 команд группы А Первой лиги. "Агробизнес" с 27 баллами в активе остался первым.

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Источник:
Tribuna
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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