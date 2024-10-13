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Любенович отреагировал на слухи о нежелании тренировать Минай
Наставник сгладил ситуацию
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер “Миная” Желько Любенович развеял миф о негативной обстановке в клубе.
Он назвал "упреками" и "ложью" то, что пишут о его команде СМИ. Тренер, ответив на вопрос о сегодняшней игре, по своей инициативе поднял тему своего будущего и будущего клуба.
"Никто клуб бросать не собирается, все выплачивается вовремя, все организационные моменты урегулированы", - передает слова серба телеграмм-канал УПЛ жива.
Любенович подчеркнул, что у руководства были определенные вопросы к нему из-за отсутствия результата, но рубить с плеча никто не собирался. Также Желько назвал "ложной" информацию о том, что он не хочет тренировать Миная.
"Я - профессионал, поэтому о "хочу - не хочу" не может быть речи", - закончил свое выступление тренер.
Сегодня Минай победил впервые за почти два месяца, обыграв лидера группы А Первой лиги Агробизнес. Подопечные Любеновича идут на пятом месте в турнирной таблице.
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