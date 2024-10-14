Помощник тренера Металлиста: Ребята начали давать нужный результат. Очки посчитаем в ноябре

Ассистент главного тренера "желто-синих" Вадим Харченко поделился мнениями о прогрессе подопечных.

"Мы готовились к "Подолью". Мы сделали выводы из прошлой игры, где нам немного не хватило фарта, где-то недоработали. Мы ждали своих моментов, контратаковали, четко играли в защите. Хочу отметить дисциплину. Ребята полностью выполнили задание на игру".

"Подолье" – это не слабый соперник. Мы к этой игре готовились, знали их лучшие стороны. Когда посмотрели, приглянулись, тогда начали атаковать. А то, что команда молодая... Рядом с этими ребятами опытные игроки тоже молодеют. У нас очень классный коллектив.

Очки посчитаем в ноябре. Нам очень важна наша игра. Как мы в защите работаем, в атаке, как совершаем переходы между фазами. Ребята начали давать нужный результат. Самое главное – это игра для наших болельщиков, среди которых очень много людей на фронте. Огромное им уважение!", – цитирует специалиста сайт харьковчан.