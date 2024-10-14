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Первая лига. Металлург – Кудровка 1:3. Солидная игра гостей
Стартовая игра понедельника
Фото: ФК Кудрівка
На "Славутиче Арене" в матче двенадцатого тура Первой лиги местный "Металлург" принимал "Кудровку". Запорожцы перед этим туром занимали предпоследнее место в группе Б. Безвыигрышная серия "Металлурга" продолжалась в Первой лиге 8 игр: 3 ничьих и 5 поражений. "Кудровка" под руководством Баранова еще не проигрывала и поднялась на третье место.
Под руководством Близнюка запорожцы начали играть в два опорных полузащитника. В защите они смотрелись довольно неплохо, а вот с конструктивом ощущались существенные проблемы. "Кудровка" играла первым номером, но пройти организованную защиту соперника не удавалось. В позиционном футболе гостям не хватало скорости. Мощно из-за пределов штрафной пробивал Сторчоус, но в створ ворот он не попал. Хозяева поля всеми силами оборонялись и редко переходили даже центр поля. В середине первого тайма после передачи Коркишко из пределов штрафной в дальний угол пробил Литовченко – 0:1. Этот гол подопечные Баранова заслужили.
На 33-й минуте первая акцентированная атака "Металлурга" завершилась голом. После грубой ошибки Потимкова расстрелял ворота Алибеков – 1:1. Еще до перерыва Сторчоус своим ударом в дальний угол снова вывел вперед "Кудровку". Точку в матче в компенсированное время поставил Евтушенко – 1:3.
Первая лига. Группа Б. 12-й тур
"Металлург" - "Кудровка" 1:3
Голы: Алибеков (33) - Литовченко (25), Сторчоус (42), Евтушенко (90+2)
"Металлург": Байда, Страдс, Клименко, Козлов, Крапивный, Алибеков, Борисенко, Иродовский, Бандурин, Близниченко, Юречко
"Кудровка": Яшков, Мачелюк, Потимков, Сердюк, Гагун, Думанюк, Матвеев, Сторчоус, Коркишко, Тузенко, Литовченко
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