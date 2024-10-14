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Первая лига. Кремень – Виктория 0:3. Долгожданная победа сумчан
Без шансов для хозяев
Фото: ФК Вікторія
"Кремень" оставался на последнем месте в группе Б. Подопечные Климовского подходили к матчу после разгромного поражения от "Металлиста 1925". "Виктория" последние четыре игры завершила вничью. В предыдущих двух играх сумчане даже не забивали.
Уже на 50 секунде сумчане открыли счет. После удара Паламара и рикошета от Дыхтярука мяч залетел в ворота – 0:1. "Виктория" впервые за три матча забивает. С первых минут подопечные Бессмертного прижали своих соперников к воротам. Футболисты "Кремня" не могли выйти спокойно из защиты в атаку. Постепенно подопечным Климовского удалось отвести игру от собственных ворот, но позиционный футбол – это не их сильная сторона.
Шикарную возможность довести преимущество гостей до комфортного упустил Машталир, который пробив мимо дальний угол с выгодной позиции. Больше голов до перерыва не было.
В начале второго тайма Чеглов шикарным ударом в дальний верхний угол заставил Матуса капитулировать – 0:2. Таким образом, второй тайм уже превратился в формальность. Точку в матче поставил Ныч - 0:3.
В итоге "Виктория" впервые за шесть туров побеждает.
Первая лига. Группа Б. 12-й тур
"Кремень" - "Виктория" 0:3
Голы: Паламар (1), Чеглов (50), Ныч (90+3)
"Кремень": Матус, Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Панчишин, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк
"Виктория": Литвиненко, Корохов, Сасовский, Навотрясов, Ульянов, Лебеденко, А. Рябый, Паламар, Машталир, Чеглов, Евпак
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