Первая лига. Кремень – Виктория 0:3. Долгожданная победа сумчан

"Кремень" оставался на последнем месте в группе Б. Подопечные Климовского подходили к матчу после разгромного поражения от "Металлиста 1925". "Виктория" последние четыре игры завершила вничью. В предыдущих двух играх сумчане даже не забивали.

Уже на 50 секунде сумчане открыли счет. После удара Паламара и рикошета от Дыхтярука мяч залетел в ворота – 0:1. "Виктория" впервые за три матча забивает. С первых минут подопечные Бессмертного прижали своих соперников к воротам. Футболисты "Кремня" не могли выйти спокойно из защиты в атаку. Постепенно подопечным Климовского удалось отвести игру от собственных ворот, но позиционный футбол – это не их сильная сторона.

Шикарную возможность довести преимущество гостей до комфортного упустил Машталир, который пробив мимо дальний угол с выгодной позиции. Больше голов до перерыва не было.

В начале второго тайма Чеглов шикарным ударом в дальний верхний угол заставил Матуса капитулировать – 0:2. Таким образом, второй тайм уже превратился в формальность. Точку в матче поставил Ныч - 0:3.

В итоге "Виктория" впервые за шесть туров побеждает.

Первая лига. Группа Б. 12-й тур

"Кремень" - "Виктория" 0:3

Голы: Паламар (1), Чеглов (50), Ныч (90+3)

"Кремень": Матус, Боровский, Дыхтярук, Сабиев, Паламарчук, Пастернак, Панчишин, Жданович, Прокопчук, Молько, Трофимюк

"Виктория": Литвиненко, Корохов, Сасовский, Навотрясов, Ульянов, Лебеденко, А. Рябый, Паламар, Машталир, Чеглов, Евпак