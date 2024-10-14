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Первая лига. Диназ – Полтава 3:1. Полтавчане впервые в чемпионате проигрывают

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Первая лига. Диназ – Полтава 3:1. Полтавчане впервые в чемпионате проигрывают

Фото: СК Полтава

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч седьмой команды и лидера группы. Полтавчане в прошлом туре имели все шансы впервые в чемпионате проиграть, но на 90+3 минуте благодаря голу Стрельцова спаслись в противостоянии против ЮКСА. Подопечные Владимира Сысенко остаются единственной командой группы без поражений, пропустив меньше голов.

Уже в дебюте встречи очень неожиданно вышгородцы открыли счет. Новиков выиграл борьбу у Пидлепича и из пределов штрафной хладнокровно переиграл голкипера - 0:1. Показалось, что в этом эпизоде ​​нападающий толкнул в спину защитника, но арбитр промолчал. Больше голов в первой половине встречи не было. Очень неожиданный результат первого тайма.

Полтавчане атаковали после перерыва и все же добились своего. Бужин с острого угла пробил прямо в девятку – 1:1. Вышгородцев наказали за пассивную игру. Однако уже на 60-й минуте после передачи Новикова снова вывел хозяев вперед Мораренко - 2:1. Прессинг подопечных Рябоконя сработал.

На 66-й минуте преимущество вышгородцев стало уже комфортным. Из-за пределов штрафной в угол пробил Андрей Соловьев – 3:1. Такого никто не ожидал. В итоге "Полтава" впервые в нынешнем чемпионате проигрывает.

Первая лига. Группа Б. 12-й тур

"Диназ" - "Полтава" 3:1

Голы: Новиков (7), Мораренко (60), Соловьев (66) - Бужин (56)

"Диназ": Бандура – ​​Ярмак, Волошин, Вовкун, Романчук, Огиря, Мораренко, Сейтхалилов, Новиков, Соловьев, Картушов

"Полтава": Восконян – Бужин, Мисюра, Пидлепич, Коцюмака, Даниленко, Плахтыр, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич

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СК Полтава Диназ (Вышгород)
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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 16:01
Результат на руку команде Носову.. Молодцы Диназ!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 16:01
Результат на руку команде Носову.. Молодцы Диназ!
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