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Первая лига. Диназ – Полтава 3:1. Полтавчане впервые в чемпионате проигрывают
Сенсация в Демидове
Фото: СК Полтава
Матч седьмой команды и лидера группы. Полтавчане в прошлом туре имели все шансы впервые в чемпионате проиграть, но на 90+3 минуте благодаря голу Стрельцова спаслись в противостоянии против ЮКСА. Подопечные Владимира Сысенко остаются единственной командой группы без поражений, пропустив меньше голов.
Уже в дебюте встречи очень неожиданно вышгородцы открыли счет. Новиков выиграл борьбу у Пидлепича и из пределов штрафной хладнокровно переиграл голкипера - 0:1. Показалось, что в этом эпизоде нападающий толкнул в спину защитника, но арбитр промолчал. Больше голов в первой половине встречи не было. Очень неожиданный результат первого тайма.
Полтавчане атаковали после перерыва и все же добились своего. Бужин с острого угла пробил прямо в девятку – 1:1. Вышгородцев наказали за пассивную игру. Однако уже на 60-й минуте после передачи Новикова снова вывел хозяев вперед Мораренко - 2:1. Прессинг подопечных Рябоконя сработал.
На 66-й минуте преимущество вышгородцев стало уже комфортным. Из-за пределов штрафной в угол пробил Андрей Соловьев – 3:1. Такого никто не ожидал. В итоге "Полтава" впервые в нынешнем чемпионате проигрывает.
Первая лига. Группа Б. 12-й тур
"Диназ" - "Полтава" 3:1
Голы: Новиков (7), Мораренко (60), Соловьев (66) - Бужин (56)
"Диназ": Бандура – Ярмак, Волошин, Вовкун, Романчук, Огиря, Мораренко, Сейтхалилов, Новиков, Соловьев, Картушов
"Полтава": Восконян – Бужин, Мисюра, Пидлепич, Коцюмака, Даниленко, Плахтыр, Галенков, Одарюк, Щербак, Марусич
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