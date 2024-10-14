Мариуполь прекратил сотрудничество с криптобиржей Kyrrex

ФСК "Мариуполь" и криптобиржа Kyrrex объявили о прекращении сотрудничества. Об этом стало известно из заявления, опубликованного клубом.

"Кайррекс всегда поддерживал ФСК "Мариуполь" и помогал команде в те моменты, когда имел такую возможность. Наша поддержка всегда была добровольной, и мы гордимся тем, что имели возможность способствовать развитию клуба.

Однако мы хотим подчеркнуть, что наши обязательства не включают выполнение функций президента клуба, инвестора или решения финансовых вопросов и долгов клуба. Кайррекс не является владельцем или акционером ФСК "Мариуполь" и никогда не имел доли в собственности клуба.

На сегодня контракт между ФСК "Мариуполь" и Кайррекс завершен, и возможности для дальнейшего партнерства больше нет. Все претензии относительно нашего участия являются необоснованными, поскольку ответственность за деятельность клуба несет его руководство.

Спасибо за понимание и уважение к нашей позиции. С уважением, Команда Кайррекс", - говорится в сообщении.