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Мариуполь прекратил сотрудничество с криптобиржей Kyrrex
Перволиговый клуб остался без спонсора
Фото: instagram.com/fscmariupol
ФСК "Мариуполь" и криптобиржа Kyrrex объявили о прекращении сотрудничества. Об этом стало известно из заявления, опубликованного клубом.
"Кайррекс всегда поддерживал ФСК "Мариуполь" и помогал команде в те моменты, когда имел такую возможность. Наша поддержка всегда была добровольной, и мы гордимся тем, что имели возможность способствовать развитию клуба.
Однако мы хотим подчеркнуть, что наши обязательства не включают выполнение функций президента клуба, инвестора или решения финансовых вопросов и долгов клуба. Кайррекс не является владельцем или акционером ФСК "Мариуполь" и никогда не имел доли в собственности клуба.
На сегодня контракт между ФСК "Мариуполь" и Кайррекс завершен, и возможности для дальнейшего партнерства больше нет. Все претензии относительно нашего участия являются необоснованными, поскольку ответственность за деятельность клуба несет его руководство.
Спасибо за понимание и уважение к нашей позиции. С уважением, Команда Кайррекс", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали, что экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Ярослав Ракицкий якобы может приобрести перволиговский ФСК "Мариуполь".
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