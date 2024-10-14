Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Миная: Вопрос отставки Любеновича уже неактуален
Артур Ременяк рассказал о победе над "Агробизнесом" (3:1)
Фото: ФК Минай
Универсал "Миная" Артур Ременяк прокомментировал победу над "Агробизнесом" (3:1) в 11-м туре Первой лиги.
- На мой взгляд, подоляне несколько нас недооценили, вот и поплатились. Чувствовалось, что они не настроились по максимуму. А "Минаю" отступать было некуда, ведь перед командой поставлена задача пробиться в высший квартет.
- В каких компонентах чувствовалось преимущество закарпатцев?
- Прежде всего, благодаря правильной тактике. Мы высоко встречали гостей, что затрудняло им контроль мяча и приводило к ошибкам. Когда же мяч таки попадал на нашу половину поля, то пытались четко действовать в отборе. Пользуясь случаем, следует отдать должное Виталию Рожко, который хорошо справился с ролью опорника.
Благодаря удачным подборам и выигранным единоборствам мы могли еще до перерыва довести дело до разгрома. Ведь дважды забили и не реализовали еще несколько голевых моментов.
- А что же лидер нападения подолян гренадер Максим Войтиховский?
- Решили не играть с ним персонально, но наши стопперы были настороже, когда он оказывался в их зоне. С помощью подстраховки Войтиховского удалось нейтрализовать.
- Из твоих двух голов, какой бы выделил?
- Ценные оба, потому что - трудовые, забитые после комбинаций.
- В последнее время "Минай" оказывался в центре информационных новостей, то руководителя Желько Любеновича клубное руководство не отпускает, то возникли проблемы с питанием футболистов на загородной базе.
- Как мне известно, вопрос об отставке Любеновича уже неактуален, по крайней мере, до завершения первого этапа соревнований он будет возглавлять "Минай".
Что касается питания, то после серии неудач клубное руководство уже не обеспечивает им тех игроков, которые проживают на загородной базе. Но по последней информации решается вопрос, чтобы у всей команды было одноразовое питание. Впрочем, это все клубная "кухня", сейчас главное сплотиться и успешно провести заключительные нынешние поединки. Еще есть шанс наверстать упущенное, - считает Ременяк.
Популярное сейчас
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- В связи с ажиотажем на столичное дерби, билеты уже перепродают по 600 гривен
- "Думаю, у него амбиции на УПЛ и еврокубки", - Олег Федорчук назвал человека, который руководит Металлистом
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек