  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Игрок Миная: Вопрос отставки Любеновича уже неактуален
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Игрок Миная: Вопрос отставки Любеновича уже неактуален

Первая лига

Артур Ременяк рассказал о победе над "Агробизнесом" (3:1)

Игрок Миная: Вопрос отставки Любеновича уже неактуален

Фото: ФК Минай

Новина українською

Универсал "Миная" Артур Ременяк прокомментировал победу над "Агробизнесом" (3:1) в 11-м туре Первой лиги.

Читайте такжеПервая лига. Минай – Агробизнес 3:1. Победная серия лидера прерывается

- На мой взгляд, подоляне несколько нас недооценили, вот и поплатились. Чувствовалось, что они не настроились по максимуму. А "Минаю" отступать было некуда, ведь перед командой поставлена задача пробиться в высший квартет.

- В каких компонентах чувствовалось преимущество закарпатцев?

- Прежде всего, благодаря правильной тактике. Мы высоко встречали гостей, что затрудняло им контроль мяча и приводило к ошибкам. Когда же мяч таки попадал на нашу половину поля, то пытались четко действовать в отборе. Пользуясь случаем, следует отдать должное Виталию Рожко, который хорошо справился с ролью опорника.

Благодаря удачным подборам и выигранным единоборствам мы могли еще до перерыва довести дело до разгрома. Ведь дважды забили и не реализовали еще несколько голевых моментов.

- А что же лидер нападения подолян гренадер Максим Войтиховский?

- Решили не играть с ним персонально, но наши стопперы были настороже, когда он оказывался в их зоне. С помощью подстраховки Войтиховского удалось нейтрализовать.

- Из твоих двух голов, какой бы выделил?

- Ценные оба, потому что - трудовые, забитые после комбинаций.

- В последнее время "Минай" оказывался в центре информационных новостей, то руководителя Желько Любеновича клубное руководство не отпускает, то возникли проблемы с питанием футболистов на загородной базе.

- Как мне известно, вопрос об отставке Любеновича уже неактуален, по крайней мере, до завершения первого этапа соревнований он будет возглавлять "Минай".

Читайте такжеЛюбенович отреагировал на слухи о нежелании тренировать Минай

Что касается питания, то после серии неудач клубное руководство уже не обеспечивает им тех игроков, которые проживают на загородной базе. Но по последней информации решается вопрос, чтобы у всей команды было одноразовое питание. Впрочем, это все клубная "кухня", сейчас главное сплотиться и успешно провести заключительные нынешние поединки. Еще есть шанс наверстать упущенное, - считает Ременяк.

По теме
yellow-arrow
Мариуполь прекратил сотрудничество с криптобиржей Kyrrex
yellow-arrow
Первая лига. Видеотрансляции матчей группы Б
yellow-arrow
Помощник тренера Металлиста: Ребята начали давать нужный результат. Очки посчитаем в ноябре
Агробизнес (Волочиск) ФК Минай Андрей Ременюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости