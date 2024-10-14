Игрок Миная: Вопрос отставки Любеновича уже неактуален

Универсал "Миная" Артур Ременяк прокомментировал победу над "Агробизнесом" (3:1) в 11-м туре Первой лиги.

- На мой взгляд, подоляне несколько нас недооценили, вот и поплатились. Чувствовалось, что они не настроились по максимуму. А "Минаю" отступать было некуда, ведь перед командой поставлена задача пробиться в высший квартет.

- В каких компонентах чувствовалось преимущество закарпатцев?

- Прежде всего, благодаря правильной тактике. Мы высоко встречали гостей, что затрудняло им контроль мяча и приводило к ошибкам. Когда же мяч таки попадал на нашу половину поля, то пытались четко действовать в отборе. Пользуясь случаем, следует отдать должное Виталию Рожко, который хорошо справился с ролью опорника.

Благодаря удачным подборам и выигранным единоборствам мы могли еще до перерыва довести дело до разгрома. Ведь дважды забили и не реализовали еще несколько голевых моментов.

- А что же лидер нападения подолян гренадер Максим Войтиховский?

- Решили не играть с ним персонально, но наши стопперы были настороже, когда он оказывался в их зоне. С помощью подстраховки Войтиховского удалось нейтрализовать.

- Из твоих двух голов, какой бы выделил?

- Ценные оба, потому что - трудовые, забитые после комбинаций.

- В последнее время "Минай" оказывался в центре информационных новостей, то руководителя Желько Любеновича клубное руководство не отпускает, то возникли проблемы с питанием футболистов на загородной базе.

- Как мне известно, вопрос об отставке Любеновича уже неактуален, по крайней мере, до завершения первого этапа соревнований он будет возглавлять "Минай".

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Что касается питания, то после серии неудач клубное руководство уже не обеспечивает им тех игроков, которые проживают на загородной базе. Но по последней информации решается вопрос, чтобы у всей команды было одноразовое питание. Впрочем, это все клубная "кухня", сейчас главное сплотиться и успешно провести заключительные нынешние поединки. Еще есть шанс наверстать упущенное, - считает Ременяк.