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Первая лига. Мариуполь отказывается выходить на игру против ЮКСА. Известна причина
Матч должен был начаться в 15:00
Фото - ФСК Маріуполь / автор невідомий
Сегодня, в 15:00, должен начаться матч 12-го тура Первой лиги ЮКСА - ФСК "Мариуполь". Впрочем, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игра не состоится. Пока хозяева и судьи продолжают разминку, гости пакуют чемоданы. Причина - серьезная задолженность по заработным платам перед футболистами.
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Похоже, что накануне матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет гаситься. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.
UA-Футбол выясняет детали ситуации, но по состоянию на момент публикации (14:42), игроки "Мариуполя" не хотят выходить на поле.
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