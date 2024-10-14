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Первая лига. Мариуполь отказывается выходить на игру против ЮКСА. Известна причина

Первая лига
Обновлено

Матч должен был начаться в 15:00

Первая лига. Мариуполь отказывается выходить на игру против ЮКСА. Известна причина

Фото - ФСК Маріуполь / автор невідомий

Новина українською

Сегодня, в 15:00, должен начаться матч 12-го тура Первой лиги ЮКСА - ФСК "Мариуполь". Впрочем, как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игра не состоится. Пока хозяева и судьи продолжают разминку, гости пакуют чемоданы. Причина - серьезная задолженность по заработным платам перед футболистами.

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Похоже, что накануне матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет гаситься. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.

UA-Футбол выясняет детали ситуации, но по состоянию на момент публикации (14:42), игроки "Мариуполя" не хотят выходить на поле.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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