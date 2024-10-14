Официальное подтверждение. Матч Первой лиги не состоится из-за финансовой составляющей

Пресс-служба ФСК "Мариуполь" подтвердила, что матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА не состоится.

Ранее мы сообщали о том, что игроки мариупольского клуба отказались выходить на игру из-за серьезной задолженности по заработным платам.

Накануне матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет гаситься. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.

Отметим, что поединок должен был начаться сегодня в 15:00.