  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Официальное подтверждение. Матч Первой лиги не состоится из-за финансовой составляющей
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официальное подтверждение. Матч Первой лиги не состоится из-за финансовой составляющей

Первая лига
Обновлено

Игроки одного из клубов отказались выходить на игру

Официальное подтверждение. Матч Первой лиги не состоится из-за финансовой составляющей

Фото: ФСК Маріуполь

Новина українською

Пресс-служба ФСК "Мариуполь" подтвердила, что матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА не состоится.

Ранее мы сообщали о том, что игроки мариупольского клуба отказались выходить на игру из-за серьезной задолженности по заработным платам.

Накануне матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет гаситься. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.

Отметим, что поединок должен был начаться сегодня в 15:00.

Читайте такжеМариуполь прекратил сотрудничество с криптобиржей Kyrrex
По теме
yellow-arrow
Первая лига. Диназ – Полтава 3:1. Полтавчане впервые в чемпионате проигрывают
yellow-arrow
Первая лига. Кремень – Виктория 0:3. Долгожданная победа сумчан
yellow-arrow
Первая лига. Металлург – Кудровка 1:3. Солидная игра гостей
ФСК Мариуполь ЮКСА (Тарасовка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 15:48
А не за деньги, а за честь клуба слабо сыграть??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 15:48
А не за деньги, а за честь клуба слабо сыграть??
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
14.10.2024 в 15:30
можно выйти но бабки вперёд (деньги утром стулья вечером--деньги вечером стулья утром ) из фильма 12 стульев
Ответить
2
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости