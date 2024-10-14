Первая лига
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Официальное подтверждение. Матч Первой лиги не состоится из-за финансовой составляющей
Игроки одного из клубов отказались выходить на игру
Фото: ФСК Маріуполь
Пресс-служба ФСК "Мариуполь" подтвердила, что матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА не состоится.
Ранее мы сообщали о том, что игроки мариупольского клуба отказались выходить на игру из-за серьезной задолженности по заработным платам.
Накануне матча был разговор игроков с руководством, которое заверило, что задолженность будет гаситься. Но ситуация не сдвинулась с места, поэтому игроки отказались выходить на матч.
Отметим, что поединок должен был начаться сегодня в 15:00.
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Источник:ФСК Маріуполь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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жажа_the_best (Харьков)
14.10.2024 в 15:48
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