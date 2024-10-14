Средняя зарплата – более полусотни тысяч, задолженность в несколько месяцев, Мариуполь настроен не выходить и на следующую игру

В понедельник, 14-го октября 2024-го года, игроки ФСК "Мариуполь" отказались выходить на игру 12-го тура Первой лиги с ЮКСА. Как стало известно UA-Футбол, в клубе не получают зарплату в течение четырех месяцев. А последние деньги от руководства были получены еще в начале сентября – премиальные за победу в четвертом туре над "Диназом" (4:1). До этого футболисты также получили "премиалку" за минимальную победу над "Металлистом 1925" (1:0) в августе – по 25 000 гривен.

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Еще в прошлом сезоне финансовых проблем у "Мариуполя" не было. Реноме стабильного клуба помогло подписать летом ряд футболистов, но ситуация изменилась. Стабильность стала кризисной. Футболисты вынуждены самостоятельно покрывать расходы на лечение травм, которые получают во время матчей. А на одну из игр команда ездила автобусом, который заправил из собственного кармана главный тренер.

Игроки спокойно реагировали на задолженность в течение двух месяцев. С пониманием относились в то время к "временным" сложностям. Однако, когда срок удвоился, терпение лопнуло.

Последний разговор с руководством состоялся ориентировочно после игры 10-го тура с "Металлистом 1925" (1:1). Руководство должно было сделать определенные шаги к поиску инвесторов и спонсоров, однако результата это не принесло. А разговоры о возможной покупке клуба Ярославом Ракицким также прекратились. Временно или навсегда – не известно.

За восемь дней до встречи с ФК ЮКСА футболисты предупредили, что не выйдут на игру, если задолженность не начнут гасить. К сожалению, именно это и произошло 14-го октября в Киеве.

Перед матчем 12-го тура с ЮКСА на НТК им. В.Банникова в раздевалку "Мариуполя" заходил президент ПФЛ Александр Каденко. Он не уговаривал команду выйти на игру, а лишь предупредил о последствиях. Каденко объяснил, что в случае повторения ситуации ФСК "Мариуполь" снимут с соревнований.

Чтобы "Мариуполь" вышел на игру против "Диназа" 19-го числа, футболистам и тренерам должны выплатить хотя бы часть существующей задолженности.

Отметим, что средняя зарплата у футболистов достигает 55 000 гривен.