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Президент Мариуполя рассказал о долгах по зарплате игрокам и слухах о Ракицком
В клубе все очень плохо
ФСК Маріуполь
Президент ФСК "Мариуполь" Александр Ярошенко рассказал, почему команда не вышла на матч против ЮКСА в рамках 12-го тура Первой лиги.
- Александр Александрович, что происходит с ФСК "Мариуполь", почему команда не вышла на матч с ЮКСА?
- Команда не вышла на игру из-за задолженности по зарплате, которая составляет три месяца. Финансирования сейчас нет, деньги закончились. С ЮКСА игра сегодня не состоится.
- Это связано с тем, что закончилось сотрудничество со спонсором "Кайррекс"?
- Да, они не платили зарплату.
- Что будет дальше с командой?
- Пока что ничего не знаю.
- Инвесторов ищете?
- Да, ищем.
- Ранее были слухи, что Ярослав Ракицкий может стать инвестором клуба.
- Это всего лишь разговоры, никаких переговоров с Ракицким мы не вели.
- Никто из игроков и тренерского штаба не разрывал контракты?
- Пока что никто не разрывал.
- В следующем туре ФСК "Мариуполь" тоже не будет играть, если не погасят задолженности по зарплате?
- Наверное. Будем смотреть.
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