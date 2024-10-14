Президент Мариуполя рассказал о долгах по зарплате игрокам и слухах о Ракицком

Президент ФСК "Мариуполь" Александр Ярошенко рассказал, почему команда не вышла на матч против ЮКСА в рамках 12-го тура Первой лиги.

- Александр Александрович, что происходит с ФСК "Мариуполь", почему команда не вышла на матч с ЮКСА?

- Команда не вышла на игру из-за задолженности по зарплате, которая составляет три месяца. Финансирования сейчас нет, деньги закончились. С ЮКСА игра сегодня не состоится.

- Это связано с тем, что закончилось сотрудничество со спонсором "Кайррекс"?

- Да, они не платили зарплату.

- Что будет дальше с командой?

- Пока что ничего не знаю.

- Инвесторов ищете?

- Да, ищем.

- Ранее были слухи, что Ярослав Ракицкий может стать инвестором клуба.

- Это всего лишь разговоры, никаких переговоров с Ракицким мы не вели.

- Никто из игроков и тренерского штаба не разрывал контракты?

- Пока что никто не разрывал.

- В следующем туре ФСК "Мариуполь" тоже не будет играть, если не погасят задолженности по зарплате?

- Наверное. Будем смотреть.