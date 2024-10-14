Каденко: В ПФЛ никто из Мариуполя не обращался. Я сам пришел на стадион, чтобы посмотреть игру с ЮКСА

Президент ПФЛ Александр Каденко прокомментировал решение игроков ФСК "Мариуполь" не выходить на матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА из-за задолженности по зарплате.

– Санкции согласно регламенту будут, согласно дисциплинарным правилам.

– А вообще ФСК "Мариуполь" предупреждал вас, что они не появятся на матч?

– Нет, они не предупреждали. Никакую организацию не ставили в известность. Я действительно с ребятами общался, потому что я чуть менее часа пришел на стадион, чтобы посмотреть игру. Поступила такая информация, я с ними пообщался, высказал свою позицию, предложил, чтобы они сегодня сыграли, но написали обращение в ПФЛ, и они бы включились в этот вопрос. Они проигнорировали.