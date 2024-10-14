Гатауллин: Знаю, что в Металлисте 1925 платят с задержкой

Председатель Всеукраинского профсоюза "Футбол Украины" Игорь Гатауллину ответил на вопрос относительно отказа ФСК "Мариуполь" играть против ЮКСА из-за задолженностей по зарплате.

- Игорь Федорович, обращались ли в ваш профсоюз футболисты "Мариуполя" с просьбой помочь в вопросе выплаты задолженности по заработной плате?

- На сегодняшний день никто из игроков "Мариуполя" в нашу организацию не обращался. Дело в том, что сейчас я нахожусь во Вроцлаве в составе официальной делегации и эту ситуацию мы сейчас обсуждаем среди своих коллег. В частности, здесь находится вице-президент Донецкой областной ассоциации футбола Александр Косевич.

Что знаем мы? Что когда они приехали сегодня на матч, туда же прибыл и президент ПФЛ Александр Каденко. И они все свои претензии почему-то изложили ему. Но когда Косевич набрал кого-то из игроков и спросил: "А почему вы не обращаетесь в областную ассоциацию футбола, вы же наши члены?". На что они сказали: "Мы не нашли это возможным, вот был Каденко рядом и мы передали ему все наши требования".

- А какие-то сигналы оттуда поступали о том, что у них финансовые проблемы?

- Дело в том, что определенные мои знакомые говорили о том, что существует вероятность того, что главный их спонсор, криптобиржа (Kyrexx - прим. Д.В.) прекратит финансирование команды, потому что существуют проблемы с деятельностью и функционированием этой структуры.

Если вы внимательно следите за ситуацией, то наверняка видели, что вчера они как официальный спонсор отказались от финансирования.

- А какая ситуация в целом по отечественным клубам?

- В некоторых клубах платят с задержкой в 2-3 недели. Знаю, что в "Металлисте 1925" есть такая ситуация, но там нормально рассчитываются. Проходит пару недель - и платят за предыдущий месяц деятельности.

Сегодня я бы не стал торопиться и делать какие-то кардинальные выводы. Почему? Потому что мы не знаем, возможно, было коллективное обращение к руководству клуба. Потому что по контракту это первый шаг, который должны делать футболисты. Было ли оно - мы этого не знаем.