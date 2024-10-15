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Богданов – о кризисе в Мариуполе: Фактически Колос приложил руку к ситуации, в которой я оказался

Первая лига

Футболисту пришлось быстро искать новую команду

Богданов – о кризисе в Мариуполе: Фактически Колос приложил руку к ситуации, в которой я оказался

Фото - ФСК "Маріуполь"

Новина українською

Полузащитник ФСК "Мариуполь" прокомментировал отказ команды выходить на матч 12-го тура Первой лиги с ЮКСА из-за долгов по зарплате.

“Мы приехали на стадион, посидели в раздевалке. К нам зашел президент ПФЛ [Александр Каденко], который сказал: “Ребята, вы должны понимать – вы не выходите на две игры и клуб лишают аттестата!”. Посмотрим, что будет на этой неделе, как будут развиваться события. Ничего непонятно”.

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"Так сложилось, что "Колос" в последний момент решил не продлевать со мной контракт и я остался у разбитого корыта. Был вынужден искать вариант, чтобы продолжать играть. Но все команды уже были укомплектованы. Фактически "Колос" приложил руку к ситуации, в которой я очутился.

Я встретился с руководством клуба и они меня заверили, что зарплаты у игроков небольшие, но все четко платят изо дня в день”, – заявил Андрей.

34-летний Богданов в текущем сезоне провел 9 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

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Андрей Богданов Колос (Ковалевка) ФСК Мариуполь
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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