Богданов – о кризисе в Мариуполе: Фактически Колос приложил руку к ситуации, в которой я оказался

Полузащитник ФСК "Мариуполь" прокомментировал отказ команды выходить на матч 12-го тура Первой лиги с ЮКСА из-за долгов по зарплате.

“Мы приехали на стадион, посидели в раздевалке. К нам зашел президент ПФЛ [Александр Каденко], который сказал: “Ребята, вы должны понимать – вы не выходите на две игры и клуб лишают аттестата!”. Посмотрим, что будет на этой неделе, как будут развиваться события. Ничего непонятно”.

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"Так сложилось, что "Колос" в последний момент решил не продлевать со мной контракт и я остался у разбитого корыта. Был вынужден искать вариант, чтобы продолжать играть. Но все команды уже были укомплектованы. Фактически "Колос" приложил руку к ситуации, в которой я очутился.

Я встретился с руководством клуба и они меня заверили, что зарплаты у игроков небольшие, но все четко платят изо дня в день”, – заявил Андрей.