  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо

Первая лига

Рамик Гаджиев определился с новой командой

Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" объявил о подписании 19-летнего полузащитника Рамика Гаджиева.

Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. В харьковском клубе он будет выступать под 28-м номером.

Ранее была информация, что полузащитник залечивает спину и будет оставаться вне игры до конца октября.

Последним клубом Рамика был расформировавшийся "Днепр-1". За него он сыграл 8 матчей, в которых забил один гол. Ранее официальные лица днепровской команды говорили о том, что киевское "Динамо" делало официальное предложение о покупке этого игрока.

После чемпионата Европы U-19 Гаджиев неудачно пытался обосноваться в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную U-19.

По теме
yellow-arrow
Богданов – о кризисе в Мариуполе: Фактически Колос приложил руку к ситуации, в которой я оказался
yellow-arrow
Гатауллин: Знаю, что в Металлисте 1925 платят с задержкой
yellow-arrow
Каденко: В ПФЛ никто из Мариуполя не обращался. Я сам пришел на стадион, чтобы посмотреть игру с ЮКСА
Металлист 1925 (Харьков) Рамик Гаджиев
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости