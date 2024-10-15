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Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо
Рамик Гаджиев определился с новой командой
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" объявил о подписании 19-летнего полузащитника Рамика Гаджиева.
Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. В харьковском клубе он будет выступать под 28-м номером.
Ранее была информация, что полузащитник залечивает спину и будет оставаться вне игры до конца октября.
Последним клубом Рамика был расформировавшийся "Днепр-1". За него он сыграл 8 матчей, в которых забил один гол. Ранее официальные лица днепровской команды говорили о том, что киевское "Динамо" делало официальное предложение о покупке этого игрока.
После чемпионата Европы U-19 Гаджиев неудачно пытался обосноваться в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.
В его активе 7 матчей за молодежную сборную U-19.
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