Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо

"Металлист 1925" объявил о подписании 19-летнего полузащитника Рамика Гаджиева.

Контракт с игроком рассчитан на 5 лет. В харьковском клубе он будет выступать под 28-м номером.

Ранее была информация, что полузащитник залечивает спину и будет оставаться вне игры до конца октября.

Последним клубом Рамика был расформировавшийся "Днепр-1". За него он сыграл 8 матчей, в которых забил один гол. Ранее официальные лица днепровской команды говорили о том, что киевское "Динамо" делало официальное предложение о покупке этого игрока.

После чемпионата Европы U-19 Гаджиев неудачно пытался обосноваться в английских "Брентфорде" и "Дерби Каунти", а затем вернулся в Украину.

В его активе 7 матчей за молодежную сборную U-19.