Украинский защитник вошел в список самых талантливых игроков 2007 года рождения

Авторитетное британское издание The Guardian составило оригинальный рейтинг самых талантливых футболистов мира 2007 года рождения.

Всего в список вошли 60 игроков, место среди которых нашлось и украинскому защитнику " Металлиста " Кириллу Дигтярю.

"Дигтярь побил 30-летний рекорд, став самым молодым игроком, начавшим игру в украинской Премьер-лиге, выйдя на поле в возрасте всего 15 лет и 191 дня. Его прогресс продолжался стремительно, и его дебют за сборную Украины до 19 лет состоялся в полуфинале Евро против Франции.

Дигтярь всегда выделялся среди своих сверстников, и не только своей физической формой. Номинально центральный защитник, он уже продемонстрировал свою универсальность, играя на всех оборонительных позициях, легко адаптируясь. Кирилл хорошо читает игру, организует оборону, инициирует атаки и использует деловой стиль отбора мяча.

Согласно данным украинских СМИ, за ним наблюдали иностранные скауты, в том числе из "Манчестер Юнайтед", во время побед сборной Украины-U17 над Грецией и Швейцарией, где 16-летний игрок был капитаном команды и играл ключевую роль в центре обороны, которая сохранила два сухих матча", - пишет издание.