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Украинский защитник вошел в список самых талантливых игроков 2007 года рождения
Рейтинг главных мировых проспектов составило издание The Guardian
фото из свободных источников
Авторитетное британское издание The Guardian составило оригинальный рейтинг самых талантливых футболистов мира 2007 года рождения.
Всего в список вошли 60 игроков, место среди которых нашлось и украинскому защитнику "
"Дигтярь побил 30-летний рекорд, став самым молодым игроком, начавшим игру в украинской Премьер-лиге, выйдя на поле в возрасте всего 15 лет и 191 дня. Его прогресс продолжался стремительно, и его дебют за сборную Украины до 19 лет состоялся в полуфинале Евро против Франции.
Дигтярь всегда выделялся среди своих сверстников, и не только своей физической формой. Номинально центральный защитник, он уже продемонстрировал свою универсальность, играя на всех оборонительных позициях, легко адаптируясь. Кирилл хорошо читает игру, организует оборону, инициирует атаки и использует деловой стиль отбора мяча.
Согласно данным украинских СМИ, за ним наблюдали иностранные скауты, в том числе из "Манчестер Юнайтед", во время побед сборной Украины-U17 над Грецией и Швейцарией, где 16-летний игрок был капитаном команды и играл ключевую роль в центре обороны, которая сохранила два сухих матча", - пишет издание.
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