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Металлист 1925 и ЮКСА встретятся в центральном матче тура. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Будет на что посмотреть
Фото: ФК Металіст 1925
Завтра сыграют сразу пять матчей тринадцатого тура Первой лиги сезона 2024/25. Вашему вниманию анонсы противостояний в группах А и Б.
Группа А
"Эпицентр" - "Металлист"
19.10.2024. 13:00. Каменец-Подольский. Стадион "им. Тонкочеева"
Безусловно, это один из самых ожидаемых матчей в туре. "Эпицентр" в прошлом туре не играл и тем самым дал возможность приблизиться к себе конкурентам. Один из таких конкурентов – это харьковский "Металлист". Подопечные Анищенко радуют своих болельщиков игрой и результатами. "Металлист" выиграл два матча подряд и не пропустил ни одного мяча. Наконец-то начали харьковчане реализовывать свои моменты. Это уже не тот "Металлист", который был в начале сезона. В случае победы гости смогут подняться на второе место, но "Эпицентр" дома всегда играет мощно.
"Агробизнес" - "Прикарпатье"
19.10.2024. 14:00. "Юность". Волочиск
В прошлом туре произошло то, что должно было произойти еще несколько недель назад. "Агробизнес" впервые в сезоне проиграл. Подопечные Чижевского на выезде уступили "Мину" - 1:3. Таким образом, в Первой лиге уже не осталось команд, еще не терявших очки. А что же "Прикарпатье"? Коллектив из Ивано-Франковска прошлый тур пропускал. "Прикарпатье" пока занимает седьмое место и побороться за чемпионскую группу им будет очень сложно. Смогут ли гости навязать борьбу лидеру группы?
"Подолье" - "Минай"
19.10.2024. 14:30. "Подолье". Хмельницкий
У коллектива из Хмельницка были все шансы проиграть третий матч подряд, но все же смогли спастись в матче с "Буковиной". У подопечных Костышина в последних матчах существенные проблемы с атакой. Отсутствие опытного нападающего Шаврина все же сказывается. Прервалась безвыигрышная клубная антирекордная серия "Миная", которая с 26 августа длилась в Первой лиге 7 игр: 3 ничьих и 4 поражения. И случилось это тогда, когда немногие этого ожидали. Подопечные Любеновича дома с дублем Ременяка победили лидера группы "Агробизнес" – 3:1. В этом матче понравилось желание и активный прессинг закарпатцев. "Минай" все еще имеет шансы побороться за топ-4, но для этого стоит побеждать.
Группа Б
"Кудровка" - "Виктория"
19.10.2024. 12:00. "Кудровка-Арена". Кудровка
Обе команды в прошлом туре выиграли. Победная серия "Кудровки" увеличилась до трех игр, и это стало повторением клубного рекорда в Первой лиге. В понедельник подопечные Баранова в солидном стиле обыграли "Металлург" в Запорожье. Среди негатива – повреждение Коркишка из-за которого он не смог доиграть даже тайм. "Виктория" наконец-то впервые за шесть туров выиграла. Подопечные Бессмертного с шикарным голом Чеглова не оставили шансов главному аутсайдеру группы "Кремню" - 3:0. В первом круге сумчане выиграли 2:0. Смогут ли хозяева взять реванш и продлить свою серию без поражений под руководством Баранова?
"Металлист 1925" - ЮКСА
19.10.2024. 15:00. Киевская область. "Арена Левый Берег"
Это центральный матч всего тура. Обе команды в прошлом туре не играли. "Металлист 1925" пропускал тур по календарю, а вот ЮКСА была готова играть против "Мариуполя". Однако, в день матча стало известно, что приазовцы отказываются играть из-за финансовых проблем. Таким образом "крестоносцы" получили дополнительный выходной. На этой неделе стало известно, что харьковчане подписали Гаджиева, еще в прошлом сезоне игравшего за "Днепр-1". ЮКСА три матча подряд не может выиграть и попытается прервать эту серию против одного из главных претендентов на повышение в классе.
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