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Ракицкий был близок к покупке ФСК Мариуполь, но передумал - Источник
Были конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом
shakhtar.com
Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий был заинтересован в приобретении украинского клуба.
35-летний защитник был близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК "Мариуполь", который выступает в Первой лиге Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас.
Согласно данным источника, происходили конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом, но затем у экс-игрока "горняков" отпало желание покупать ФСК "Мариуполь" и сделка не состоялась.
Отметим, что ранее игроки ФСК "Мариуполь" отказались выходить на матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА из-за задолженности по зарплате.
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