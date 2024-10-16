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Ракицкий был близок к покупке ФСК Мариуполь, но передумал - Источник

Первая лига
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Были конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом

Ракицкий был близок к покупке ФСК Мариуполь, но передумал - Источник

shakhtar.com

Новина українською

Бывший защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий был заинтересован в приобретении украинского клуба.

35-летний защитник был близок к тому, чтобы стать владельцем ФСК "Мариуполь", который выступает в Первой лиге Украины, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Согласно данным источника, происходили конкретные разговоры между владельцами клуба и Ярославом, но затем у экс-игрока "горняков" отпало желание покупать ФСК "Мариуполь" и сделка не состоялась.

Отметим, что ранее игроки ФСК "Мариуполь" отказались выходить на матч 12-го тура Первой лиги против ЮКСА из-за задолженности по зарплате.

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Ярослав Ракицкий Игорь Бурбас ФСК Мариуполь
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Источник:
YouTube-канал BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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