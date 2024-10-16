  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Первая лига

Эксперт в студии - Валерий Иващенко

Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная

Новина українською

Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.

Новый выпуск передачи от 15.10.2024.

Гость программы - бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко.

В выпуске:

  • Первая лига: оба лидера проигрывают, их конкуренты закручивают интригу наверху;
  • "Металлист" грамотно перестроился, "Диназ" почувствовал требования Рябоконя;
  • Вторая лига: Оринчак тянет "Пробий", "Александрия-2" качественно выполняет свою миссию.

По теме
yellow-arrow
Ракицкий был близок к покупке ФСК Мариуполь - Источник
yellow-arrow
Украинский защитник вошел в список самых талантливых игроков 2007 года рождения
yellow-arrow
Клуб Первой лиги официально подписал экс-игрока Днепра-1, которым интересовалось Динамо
Валерий Иващенко ПФЛ Украина футбольная
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПФЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости