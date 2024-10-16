Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новый выпуск программы ПФЛ Украина футбольная
Эксперт в студии - Валерий Иващенко
Информационно-аналитическая программа "Украина футбольная". Все главные новости из мира Первой и Второй лиг.
Новый выпуск передачи от 15.10.2024.
Гость программы - бывший главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко.
В выпуске:
- Первая лига: оба лидера проигрывают, их конкуренты закручивают интригу наверху;
- "Металлист" грамотно перестроился, "Диназ" почувствовал требования Рябоконя;
- Вторая лига: Оринчак тянет "Пробий", "Александрия-2" качественно выполняет свою миссию.
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