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Форвард Миная мог оказаться в составе одного из лидеров Первой лиги. Ему предлагали вдвое больший оклад

Первая лига

Причины отказа от перехода пока неизвестны

Форвард Миная мог оказаться в составе одного из лидеров Первой лиги. Ему предлагали вдвое больший оклад

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

UA-Футбол из собственных источников узнал об организации финансовых дел в расположении участника Первой лиги "Миная". Еще во времена выступлений команды в УПЛ, президент клуба Валерий Пересоляк не скрывал, что финансовые возможности клуба – довольно скромные. В сезоне 2023/24 закарпатцы были первыми в рейтинге самых бедных среди "элитных" и считались где-то твердыми "середняками" среди перволиговых команд.

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В последнем для себя сезоне УПЛ (2023/24) самые большие зарплаты "Минай" платил ветеранам – капитану Александру Бандуре и вице-капитану Дмитрию Немчанинову. В среднем действующие вратарь перволигового "Диназа" и защитник второлиговых "Вильхивцив" получали в районе 90 000 гривен без премиальных. Подчеркиваем – это средняя зарплата. Лучшие же условия у игроков "Миная" были в осенней части чемпионата 2023/24 после "летнего" пересмотра контрактов, ведь накануне команда достигла наивысшего в своей короткой истории успеха – восьмого места в УПЛ. Остальные команды имели от 20 000 до 80 000. Сегодня же 50 000 гривен – потолок зарплат в "Минае".

Среди последних новичков "самым богатым" является Олег Вишневский, который после восьмимесячного вояжа в "Оболонь" все же вернулся в "Минай" из-за отсутствия интереса к себе со стороны других клубов. Средняя зарплата остальных "летних" новичков – 30 000 гривен.

Как удалось узнать UA-Футбол, Олег Вишневский имел предложение от ФК ЮКСА с зарплатой в 100 000 гривен. Однако по каким-то личным причинам 29-летний форвард отказался от подписания контракта.

Стоит отметить, что "Минай" не предлагал футболистам пойти на понижение зарплат после вылета в Первую лигу. То есть, на тот момент лидеры команды (условные Артур Ременяк, Егор Гуничев, Кирилл Прокопчук) остаются работать на старых "УПЛ-овских" условиях.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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