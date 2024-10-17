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Харченко - после 2:0 с Нивой: Не стоило ждать от Металлиста романтического футбола

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Харченко - после 2:0 с Нивой: Не стоило ждать от Металлиста романтического футбола

Металіст

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Ассистент главного тренера харьковского "Металлиста" Вадим Харченко прокомментировал победу над тернопольской "Нивой" (2:0).

"Пожалуй, это была самая тяжелая наша игра, но ребята выдержали это напряжение. Мы сыграли за короткий промежуток времени третью игру, поэтому сегодня не стоило ждать от команды "романтического" футбола. "Нива" - очень хорошая команда, соперники мощно начали матч.

Мы среагировали на действия оппонентов, сделали перестройки и немного выровняли игру. В конце концов удалось забить свои голы. Наконец сработал стандарт - элемент игры, над которым мы много работаем.

Сейчас у наших ребят есть нагрузка, все же экватор осенней части сезона уже пройден. Саша Мизюк, Денис Пидручный сегодня, еще раньше Даня Кайдалов получили травмы. Здорово, что выздоровел Кирилл Дигтярь и может помочь нам своей игрой. Все ребята работают на максимуме своих возможностей.

Хорошо, что у нас очень хороший коллектив, все игроки, которые есть в резерве могут хорошо заменить футболистов стартового состава. И сегодня эти замены сработали, все ребята здорово выступили".

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Источник:
Metalist
Опубликовал: Александр Бураков
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