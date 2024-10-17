Кривенцов - после 1:1 с Подольем: До 70-й минуты Буковина должна была выигрывать где-то 4:0, 5:0

Главный тренер черновицкой "Буковины" Валерий Кривенцов прокомментировал ничью с хмельницким "Подольем" в матче 12-го тура чемпионата Первой лиги (1:1).

"Комментарий будет коротким, потому что до 70-й минуты мы должны были выигрывать где-то 4:0, 5:0. Не использовали свои моменты удвоить или утроить счет. За игру команды не стыдно. Ребята старались и действовали на высоких скоростях. "Подолье" сравняло счет, использовав свою первую возможность для взятия ворот.

Понятно, что после этого мы пошли вперед большими силами, начали рисковать. Могли довести матч до победы, но этого не произошло, хотя на 90-й минуте в ворота соперника не был поставлен чистый пенальти. Счет на табло: ничья, а судейство - не наше дело. Наше - улучшать свою игру, забивать голы, реализовывать свои моменты. Результатом матча недоволен, а отношением ребят к своим обязанностям, их бойцовскими качествами - наоборот, доволен".