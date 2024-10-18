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Ременяк – о ситуации в Минае: СМИ перекрутили комментарии игроков и представителей клуба ради красивых заголовков

Первая лига
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Ременяк – о ситуации в Минае: СМИ перекрутили комментарии игроков и представителей клуба ради красивых заголовков

фото - ФК Минай / автор невідомий

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Артур Ременяк заявил, что в клубе не все так плохо, как пишут в прессе.

“СМИ перекрутили комментарии игроков и представителей клуба ради красивых заголовков. Финансовых проблем нет, все требования по контракту менеджмент выполняет. Да, у "Миная" не лучшие условия среди клубов ПФЛ, но он может стать хорошим трамплином в карьере для молодых футболистов.

Психологически сложно продолжать работу на 100% после серии неудач, учитывая высокие задачи и ожидания перед чемпионатом. Мы откровенно провалили игру против "Металлиста" и первый тайм с "Буковиной". В Первой лиге отсутствует система VAR и часто сложные и важные решения не просто правильно трактовать. Из-за этих ошибок мы недобрали существенное количество баллов".

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"Стараюсь вместе с командой попасть в чемпионскую группу, а впоследствии сразиться за возвращение в УПЛ. Что касается личных задач – тренироваться, играть, прогрессировать, становиться сильнее каждый день, забивать голы и приносить пользу команде. Я верю в то, что если отдаешь футболу максимум себя, то футбол наградит тебя. Почему бы не верить в то, что будет возможность поиграть в каком-нибудь из топ-5 европейских чемпионатов в будущем?”, – считает вингер.

В этом сезоне Артур забил 4 гола в 8 турах.

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ФК Минай Артур Ременяк
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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