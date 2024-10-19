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Первая лига. Видеотрансляции матчей дня
Насыщенный игровой день
Фото: ФК ЮКСА
Уже сегодня стартует тринадцатый тур Первой лиги. Сыграют сразу пять матчей в группах А и Б. Безусловно, наиболее ожидаемой будет игра на "Арене Левый Берег", где "Металлист 1925" будет принимать ЮКСА. Обе команды в прошлом туре не играли.
Также обращаем внимание на противостояние в Каменце-Подольском, где местный "Эпицентр" будет принимать "Металлист". Обе команды имеют по 15 очков. В случае победы харьковчане смогут подняться на второе место.
13:00. "Эпицентр" - "Металлист"
13:30. "Кудровка" - "Виктория"
14:00. "Агробизнес" - "Прикарпатье"
14:30. "Подолье" - "Минай"
15:00. "Металлист 1925" - ЮКСА
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