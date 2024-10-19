Первая лига. Видеотрансляции матчей дня

Уже сегодня стартует тринадцатый тур Первой лиги. Сыграют сразу пять матчей в группах А и Б. Безусловно, наиболее ожидаемой будет игра на "Арене Левый Берег", где "Металлист 1925" будет принимать ЮКСА. Обе команды в прошлом туре не играли.

Также обращаем внимание на противостояние в Каменце-Подольском, где местный "Эпицентр" будет принимать "Металлист". Обе команды имеют по 15 очков. В случае победы харьковчане смогут подняться на второе место.

13:00. "Эпицентр" - "Металлист"

13:30. "Кудровка" - "Виктория"

14:00. "Агробизнес" - "Прикарпатье"

14:30. "Подолье" - "Минай"

15:00. "Металлист 1925" - ЮКСА