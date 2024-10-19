Интригующее противостояние в Тернополе, Мариуполь все же сыграет. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

Завтра завершается тринадцатый тур Первой лиги сезона 2024/25. Предлагаем вашему вниманию анонс матчей воскресенья. Надеемся на интересные и интригующие противостояния.

Группа А

"Нива" - "Буковина"

20.10.2024. 14:30. Тернополь. "Тернопольский городской стадион им. Р.Шухевича"

Интригующее противостояние ожидает болельщиков в Тернополе. Смена тренера не пошла на пользу коллективу из Тернополя. "Нива" не может выиграть пять матчей подряд и занимает восьмое место. Реальных шансов побороться за топ-4 уже не осталось. В матче прошлого тура подопечные Вирта уступили "Металлисту" - 0:2. В первом тайме именно "Нива" играла интереснее, но свои моменты эта команда не реализовала. А вот после перерыва игру контролировали харьковчане. "Буковина" неделю назад должна была побеждать "Подолье", но сыграла вничью – 1:1. По игре подопечные Кривенцова доминировали, но добиться результата не смогли. Опять-таки существовали проблемы в заключительной трети поля. Ожидаем, что дома "Нива" сможет навязать борьбу.

Группа Б

"Полтава" - "Металлург"

20.10.2024. 12:00. "Молодежный". Полтава

Подопечные Сысенко в прошлом туре разочаровали. "Полтава" уступила на выезде "Диназу" – 1:2. Это было дебютное в чемпионате поражение лидера группы Б. Последней передачи не хватало футболистам "Полтавы". К тому же, в защите они играли не внимательно. "Металлург" заслуженно уступил "Кудровке" – 1:3. В атаке вообще ничего не показали запорожцы. Осторожный футбол пока не приносит результат "Металлургу". В Запорожье игра завершилась без голов, но в этот раз "Полтава" должна побеждать.

"Мариуполь" - "Диназ"

20.10.2024. 13:00. "Колос". Борисполь

У "Мариуполя" существенные финансовые проблемы. У клуба есть задолженности перед игроками, которые из-за этого не вышли на игру прошлого тура против ЮКСА. По словам Андрея Богданова, приазовцы этот тур не будут пропускать. "Диназ" в понедельник приятно шокировал своих болельщиков. Подопечные Рябоконя дома обыграли лидера группы "Полтаву" – 3:1. Постепенно вышгородцы прогрессируют, и это уже не та команда, которая была в начале сезона. Именно гости считаются фаворитами противостояния, ведь игроки "Мариуполя" сейчас думают не о футболе. Без полноценного тренировочного процесса им будет сложно.