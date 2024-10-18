В Мариуполе рассказали, выйдет ли команда на ближайший поединок

На этой неделе игроки ФСК "Мариуполь" отказались выходить на матч 12-го тура Первой лиги против "ЮКСА" из-за серьезной задолженности по заработным платам.

Директор мариупольцев Павел Ляхов рассказал о последних новостях из расположения команды.

"20 октября "горожане" будут принимать в очередном туре "Диназ". Эта игра состоится благодаря доброжелателям, которые выделили необходимые 80 тысяч гривен на ее проведение. Далее у нас на очереди – выезд в Запорожье, на который нужны не меньшие средства. Сейчас и решаем кто еще может подставить плечо. Потому что вторая неявка приведет к дисквалификации.

Информация о том, что перед тренерским штабом, футболистами, клубным персоналом задолженность по зарплате составляет уже более трех месяцев – соответствует действительности. Этот сбой произошел из-за того, что генеральный спонсор – Kyrrex временно прекратил финансирование. Конечно, прилагаются усилия, чтобы ситуация нормализовалась, но пока она остается напряженной", - объяснил Ляхов.