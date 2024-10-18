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Ван Леувен: Металлист 1925 стремится побеждать в каждом матче

Первая лига

Наставник харьковчан - о подготовке к матчу против ЮКСА

Ван Леувен: Металлист 1925 стремится побеждать в каждом матче

Фото: ФК Металіст 1925

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Главный тренер "Металлиста 1925" Патрик ван Леувен рассказал о контрольном матче против "Левого Берега" (2:2) и подготовке к матчу против ФК "ЮКСА".

- Сейчас "Металлист 1925" пропускал тур в чемпионате, эту паузу вы заполняли контрольным матчем с "Левым Берегом". Какие задачи были у этого матча и удалось ли его выполнить?

- Матч против "Левого Берега" мы проводили для тех футболистов, которые получают меньше игровой практики в чемпионате. Но в целом этот поединок был полезным для всего коллектива, для сохранения игрового ритма. Для тех игроков, которые претендуют на место в стартовом составе - это была возможность проявить себя.

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- Уже после матча с "Левым Берегом", как готовились к поединку с "ЮКСА"?

- После игры с "Левым Берегом" уже непосредственно готовились к "ЮКСА". Это был первый соперник в чемпионате после того, как я возглавил "Металлист 1925". Наши футболисты уже видели, как играет "ЮКСА". Мы внимательно готовились, чтобы в день игры продемонстрировать наш стиль игры и нашу лучшую сторону.

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- Сейчас между "Металлистом 1925" и "ЮКСА" уже 4 очка в турнирной таблице. Одержания победы является крайне важным для команды с турнирной точки зрения. Этот психологический момент не слишком давит на футболистов?

- Психология перед этим матчем не влияет не игроков, поскольку мы стремимся победить в каждом матче. И перед отчетным поединком наша команда будет иметь традиционную задачу, - сказал ван Леувен.

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Металлист 1925 (Харьков) Патрик ван Леувен ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
ФК Металіст 1925
Опубликовал: Алина Ерофеева
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